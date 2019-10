Hinter den Containerbrücken eines Terminals im Hamburger Hafen geht die Sonne unter. Foto: Christian Charisius/dpa

Berlin. Weltweite Handelskonflikte und der drohende Brexit bremsen die Wirtschaft in Deutschland weiter aus. Zu diesem Schluss kommen führende Forschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten, das heute in Berlin vorgestellt wird.