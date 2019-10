Osnabrück. Beim 7. Norddeutschen Wirtschaftstag in Osnabrück hat CDU-Parteivorsitzende und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer das Klimapaket der Bundesregierung verteidigt. „Zumindest ist es ein konkretes Paket“, so die Parteivorsitzende. Ihr fehle in der Debatte ein Gegenangebot der Kritiker.

