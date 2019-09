Osnabrück. Klischees über die Geschlechter gibt es viele. Frauen sind risikoscheuer und vorsichtiger, so die landläufige Meinung. Die Unfallstatistik scheint das zu bestätigen. Auch auf einem anderen Gebiet bestätigt sich das Klischee von den vorsichtigen Frauen: bei der Geldanlage.

„Es stimmt: Frauen legen sicherheitsorientierter an“, sagt Gabriele Widmann, Volkswirtin bei der Deka-Bank, dem Wertpapierhaus der Sparkassen. Die Expertin glaubt auch, die Ursache dafür zu kennen: „Am Ende ist das Sicherheitsbedürfnis der Frauen vor allem darauf zurückzuführen, dass sie einkommensschwächer sind als Männer.“

Tatsächlich wird diese Vermutung durch diverse Studien belegt. Beispielsweise kam eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Jahr 2009 zu dem Ergebnis, dass deutlich weniger Frauen als Männer riskante Geldanlagen wie Aktien, Anleihen oder Investmentfonds in ihren Portfolios halten. Die Forscher führten das allerdings auf die Tatsache zurück, dass Frauen über deutlich geringere Geldvermögen verfügten. Ihr Befund: Wer beispielsweise 100000 Euro auf der hohen Kante hat, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 64 Prozent in risikoreiche Anlageklassen investieren. Das Resümee von Studienautorin Nataliya Barasinska:

„Bei gleichen finanziellen Grundvoraussetzungen zeigen Männer und Frauen die gleiche Neigung zu riskanten Anlageprodukten. Voraussetzung sind gleiches Bildungsniveau, gleiches Alter und gleiche berufliche Situation.“

Unabhängig von den Ursachen gibt es auch zehn Jahre nach Veröffentlichung der DIW-Studie handfeste Unterschiede zwischen Männern und Frauen beim Thema Geldanlage. Vor allem um Aktien machen Frauen nach wie vor einen großen Bogen. In einer Untersuchung des Flossbach von Storch Research Institutes gaben doppelt so viele Männer wie Frauen an, Geld in Aktien oder Aktienfonds investiert zu haben. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei Anleihen und Anleihefonds. Zahlen des Deutschen Aktieninstituts (DAI) ergeben ein ähnliches Bild: Rund 6,4 Millionen Männer in Deutschland hatten im vergangenen Jahr Geld in Aktien oder Aktienfonds investiert, bei den Frauen waren es 3,9 Millionen. Die mageren Zinsen treiben beide Geschlechter vermehrt in Aktieninvestments, allerdings hat sich das Verhältnis in den vergangenen Jahren nicht angenähert, sondern sogar leicht auseinanderentwickelt. Die Flossbach-Studie bestätigt: Bei „sicheren“ Anlageformen wie Sparbüchern und Girokonten haben Frauen die Nase vorn. Es sind just die Anlageformen, die in der Nullzinsphase nichts abwerfen.

"Männer hoffen auf Rückkehr der Zinsen"

Das Festhalten an klassischen Sparformen wirft Fragen auf, vor allem deshalb, weil Frauen mit Blick auf die weitere Entwicklung der Zinsen realistischer sind. Das hat der Versicherer Axa in seinem „Deutschland-Report“ herausgefunden, für den 2083 Bürger online befragt wurden. Während ein Drittel der Männer erwartet, dass die Zinsen in den kommenden zwei Jahren wieder steigen werden, waren es unter den Frauen nur 20 Prozent. Monika Tautorus, Leiterin Produktservices Vorsorge bei der Axa, fasst die Ergebnisse so zusammen: „Viele Männer hoffen immer noch auf eine Rückkehr der Zinsen. Da sind Frauen realistischer in ihrer Einschätzung. Weil sie aber auch weniger risikobereit sind, tun sie sich schwerer mit den Anlageformen, die überhaupt noch Rendite versprechen.“

Die geringe Risikoneigung wird spätestens bei Rentenbeginn zum Problem, und hier schließt sich der Kreis: Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer, unter anderem wegen Verdienstausfällen durch Erziehungszeiten und Unterschieden in der Berufswahl. Im Ergebnis liegt die unbereinigte Lohnlücke zwischen den Geschlechtern bei 21 Prozent. Im Klartext: Frauen verdienen im Schnitt rund ein Fünftel weniger als Männer – mit entsprechenden Folgen für die Rentenansprüche. Gerade Frauen wären also darauf angewiesen, ihr Geld möglichst in renditestarke Anlagen zu investieren.

"Frauen informieren sich umfassender"

Das dürfte sich für sie auszahlen. Denn sobald Frauen sich einmal an den Aktien- markt trauen, haben sie oft ein besseres Händchen dafür als die Männer. Ihr Sicherheitsdenken, das sie oft vom Aktienmarkt fernhält, erweist sich dann nämlich als Vorteil. „Das höhere Sicherheitsbedürfnis führt dazu, dass Frauen sich umfassender informieren. Frauen agieren mit mehr Bedacht und fahren nicht so sehr auf den klassischen Geheimtipp ab wie Männer“, sagt Widmann. Außerdem sind Frauen seltener dazu geneigt, ihre Anlagen umzuschichten, wie Frauke Hegemann sagt, Generalbevollmächtigte der Direktbank Comdirect. Gemeinsam mit Arbeitskolleginnen hat Hegemann die Initiative Finanzheldinnen ins Leben gerufen, die mehr Frauen für das Thema interessieren soll. Eine Untersuchung der US-Fondsgesellschaft Fidelity kam 2017 zu dem Ergebnis, dass weibliche Kunden im Schnitt eine 0,4 Prozent höhere Rendite erwirtschaften als Männer.

Dass sich bisher vergleichsweise wenige Frauen an die Börse trauen, liegt an einem weiteren, wesentlichen Unterschied. Es gibt nicht nur eine Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, sondern auch eine Wissenslücke beim Thema Finanzen. So trauen sich doppelt so viele Frauen (28 Prozent) wie Männer (14 Prozent) keine Antwort darauf zu, mit welchen Geldanlagen man langfristig am besten Vermögen aufbaut. Auch beim Thema Inflation sind es deutlich mehr Frauen als Männer, die keine Schätzung der aktuellen Inflationsrate abgeben wollen. „Wir beobachten, dass die Deutschen insgesamt Wissenslücken in Sachen Geldanlage aufweisen, Frauen hier aber eine besonders extreme Position einnehmen. Doch sind es gerade Frauen, die im Alter häufiger mit einer Vorsorgelücke zu kämpfen haben und sich deshalb eigentlich vermehrt mit ertragreicher Geldanlage auseinandersetzen sollten“, resümiert Tautorus.

Mehr Männer in finanznahen Berufen

Das geringere Interesse von Frauen an Finanzthemen könnte historische Ursachen haben, vermutet Tautorus: „In den Nachkriegsjahren war es normal, dass die Männer sich um die Finanzen kümmern. Die Zeiten sind vorbei, aber es kann sein, dass die Einstellung von Mutter zu Tochter weitergegeben wird.“ Eine andere Erklärung könne sein, dass es mehr Männer in finanznahen Berufen gebe.

Was auch immer die Gründe für die Wissenslücke zwischen Männern und Frauen sind, inzwischen deutet sich ein (Bewusstseins-)wandel an. Immer mehr Frauen wollen die Geldanlage nicht ihrem Partner oder dem Bankberater überlassen und nehmen die Angelegenheit selbst in die Hand. Ablesen lässt sich das beispielsweise am Erfolg der Buchautorin und Bloggerin Natascha Wegelin, die unter dem Pseudonym Madame Moneypenny einen Finanzratgeber für Frauen verfasst hat. Ihr Buch „Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können“ schaffte es auf die Spiegel-Bestsellerliste.

Wegelin selbst brauchte erst einen 18000 Euro teuren Aha-Moment, um sich mit dem Thema Finanzen zu befassen, wie sie in ihrem Blog schreibt. Eine Versicherungsmaklerin hatte ihr einen Vertrag angedreht, der sich im Nachhinein als äußerst ungünstig für Wegelin erwies. „Von da an wusste ich: Ich muss meine Finanzen selbst in die Hand nehmen. Es führt einfach kein Weg daran vorbei, selbst Bescheid zu wissen“, schreibt die Buchautorin.

Frauen unter sich

Ihr Engagement findet viel Anklang. Wegelins Fans treffen sich regelmäßig in zig Städten bundesweit zum Austausch. In Osnabrück beispielsweise finden diese „Meet-ups“ alle zwei Monate statt. Diskutiert wird über das Thema persönliche Finanzen in all seinen Facetten. Wichtig: Nur Frauen dürfen bei diesen Treffen dabei sein. Das Kalkül der Veranstalter: Männer könnten einschüchternd wirken und manche Teilnehmerin zögern lassen, Fragen zu stellen und dabei Wissenslücken zu offenbaren.

„Wenn Frauen unter sich sind, dann trauen sie sich eher mal nachzufragen“, bestätigt Deka-Volkswirtin Widmann. Sie spricht aus Erfahrung, hält sie doch selbst regelmäßig Vorträge in Sparkassen, die sich ausschließlich an Frauen richten. Seit fünf Jahren steige das Interesse an solchen Frauenveranstaltungen an, sagt Widmann. „Ich bemerke bei den Teilnehmerinnen zu Beginn eine große Scheu vor diesem Thema.“ Am Ende seien aber viele bereit, regelmäßig einen Fonds zu besparen. Die Ökonomin freut sich über das wachsende Interesse. „Es muss ein Umdenkprozess stattfinden“, fordert sie. „Nur mit höherer Risikobereitschaft und höherer Renditeerwartung gibt es überhaupt eine Chance, fürs Alter finanziell genügend vorzusorgen. Das müssen Frauen einfach lernen.“