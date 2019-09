Besucher der IAA schauen sich auf dem Messestand von BMW um. Foto: Silas Stein

Frankfurt/Main. Die Automesse IAA in Frankfurt hat in diesem Jahr so wenige Besucher angelockt wie seit Jahren nicht. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) zählte gut 560.000 Besucher, wie der VDA als Veranstalter zum Abschluss der Messe mitteilte.