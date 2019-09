Thomas Cook: Ironie der Geschichte

Osnabrück. Der Reisekonzern Thomas Cook steckt in argen Nöten. Nicht nur die Mitarbeiter, auf die Kunden befinden sich in einer nervenzehrenden Lage. Die Bundesregierung sollte beim Verbraucherschutz nachbessern.

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass der Reisekonzern Thomas Cook ausgerechnet jene Londoner Regierung um Hilfe anbetteln musste, die den Brexit zum 31. Oktober auf Biegen und Brechen durchboxen will. Schließlich war es auch die Brexit-Unsicherheit, die den Briten in diesem Jahr die Reiselaune verhagelte und dem damit die Geschäfte.

Fairerweise sei gesagt: Der Brexit ist nur einer von mehreren Faktoren, die den Konzern nach der Beinahe-Pleite 2011 erneut an den Rand des Zusammenbruchs bringen. Zwei heiße Sommer in Folge haben vielen Europäern die Lust auf Fernreisen genommen.

Wer trotzdem bei Thomas Cook buchte, konnte sich in den letzten Tagen in üblen Situationen wiederfinden: Berichten zufolge verlangte ein Hotelbetreiber in Tunesien aus Sorge vor Zahlungsausfällen zusätzliches Geld von den Urlaubern. Als diese sich weigerten, wurden sie vom Sicherheitsdienst des Hotels am Verlassen der Unterkunft gehindert.

Die deutsche Politik sollte den Fall Thomas Cook zum Anlass nehmen, den Verbraucherschutz zu überprüfen. Zwar sind Pauschalreisende gegen eine Veranstalterpleite versichert. Allerdings ist die Haftung nach deutschem Recht auf 110 Millionen Euro begrenzt – knapp bemessen für die Pleite eines Riesen wie Thomas Cook oder Tui.