Steuern auf E-Zigaretten erhöhen

Osnabrück. Die gute Nachricht vorneweg: Die Zahl der Raucher in Deutschland sinkt seit Jahren – der politische Kampf gegen die gesundheitsschädliche Sucht hat gefruchtet. Vor allem unter jungen Menschen ist das Rauchen längst nicht mehr so angesagt, wie es früher einmal war.

Die Entwicklung freut Gesundheitspolitiker und Mediziner, doch der Einsatz gegen das Rauchen bleibt wichtig. Andere Staaten wie Großbritannien und die USA sind schon weiter vorangekommen auf dem Weg zur tabakfreien Gesellschaft.



Dass der Tabakindustrie der Trend weg vom Rauchen nicht schmeckt, liegt auf der Hand. Konzerne wie Philip Morris legen Pläne für neue Fabriken auf Eis und schließen oder verkleinern bestehende Werke in Deutschland; und das, obwohl der Markt für sie nach wie vor sehr lukrativ ist.

Die Gewinne der Konzerne könnten sogar noch üppiger ausfallen, wenn die E-Zigarette aus der Nische findet und zum Massenprodukt wird. Während nämlich drei Viertel des Preises einer Zigarettenschachtel als Steuern an den Staat gehen, fällt auf die in den E-Zigaretten verdampften, nikotinhaltigen Flüssigkeiten nur die Mehrwertsteuer an.

Es heißt, E-Zigaretten seien weniger schädlich als klassische Glimmstängel. Doch für ein abschließendes Urteil ist das Phänomen einfach noch zu jung. Und wenn der Staat es ernst meint mit der nikotinfreien Gesellschaft, sollte er sich Gedanken über die Besteuerung von E-Zigaretten und Liquids machen.