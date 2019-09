Frankfurt/Main. Der Dax ist am Hexensabbat unterm Strich kaum vom Fleck gekommen. Der Leitindex notierte am Nachmittag mit plus 0,04 Prozent auf 12.463,03 Punkten.

Auch auf Wochensicht zeichnet sich kaum Veränderung ab. Anders sah es beim MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte aus, der zuletzt um 0,90 Prozent auf 25.857,00 Punkte nachgab. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,48 Prozent.

Am Mittag waren an der Derivatebörse Eurex Terminkontrakte auf die großen Aktienindizes ausgelaufen, wie die auf den Dax und den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Vor diesem auch großer Verfall genannten Termin versuchen Anleger, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das führt in der Regel im Verlauf zu erratischen, fundamental nicht zu erklärenden Bewegungen. In der Spitze war der Dax bis auf 12.490 Punkte herangelaufen.

Stützend wirkt laut Händlern ein Bericht über eine weitere Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit. Laut der Zeitung "Politico" will die US-Regierung für eine Reihe chinesischer Produkte von Strafzöllen absehen. Allerdings gehe es hier eher um die Lösung von Zulieferproblemen von US-Unternehmen und weniger darum, einen Schritt auf die Regierung in Peking zuzugehen.

Derweil wirkt hierzulande die aktuelle Klimadebatte auf Erneuerbare-Energien-Werte positiv. Das Paket der schwarz-roten Koalition für mehr Klimaschutz soll ein Gesamtvolumen von mehr als 50 Milliarden Euro haben, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Koalitionskreisen erfuhr.

Im SDax rückten Nordex erneut um mehr als 7 Prozent vor, nachdem sie bereits am Vortag ähnlich stark gewonnen hatten. Unter dem Einfluss der Klimadebatte stiegen auch die Anteile von SMA Solar um fast 7 Prozent. Nordex und SMA waren damit die besten Werte im SDax. Im Dax verteuerten sich RWE - inzwischen ein Erneuerbarer-Energien-Konzern - als bester Wert um 2,3 Prozent. Dax-Schlusslicht waren die Anteile des Chipproduzenten Infineon mit minus 2,3 Prozent.

Nach dem Kapitalmarkttag von Rocket Internet am Vortag überwiegt am Aktienmarkt weiterhin die Enttäuschung der Investoren. Nachdem die Papiere der Beteiligungsfirma am Donnerstag bereits um 2 Prozent nachgegeben hatten, verloren sie nun weitere 3,5 Prozent und waren zweitschwächster Titel im MDax.

Anzeige Anzeige

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von minus 0,49 Prozent am Vortag auf minus 0,51 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 145,70 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,08 Prozent zu auf 173,35 Zähler.

Der Euro kostete zuletzt 1,1027 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1067 Dollar festgesetzt.