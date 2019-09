Bad Essen. Der Mann weiß, was er will und hat seine Entscheidung längst getroffen. Jetzt geht es um den Preis. Natürlich führt er das Gespräch mit dem Autohändler. Die Frau durfte zuvor die Farbe des neuen Wagens auswählen. Ein Klischee?

„Ja“, sagt Tobias Beutler vom Autohaus Beutler im niedersächsischen Bad Essen. Aber wie das mit Klischees so ist; ein kleines Stückchen Wahrheit verbirgt sich schon dahinter. Wenn Frauen, Männer oder Paare ein Auto kaufen, gibt es durchaus Unterschiede. Diese sind allerdings nicht mehr so stark ausgeprägt wie früher. Und Ausnahmen gibt es ja ohnehin immer.

Wochenlang recherchiert

Es beginnt mit den Vorbereitungen. „Männer informieren sich in der Regel ausführlich im Vorfeld“, berichtet Beutler. Es wird also oft wochenlang im Internet oder in Kfz-Zeitschriften recherchiert. Die Folge: Männliche Käufer haben sich beim ersten Besuch des Autohauses ihre Meinung schon gebildet. Sie seien dann aber auch nicht mehr besonders flexibel, so Tobias Beutler, der seit gut 15 Jahren Verkaufsgespräche führt. Frauen investieren nicht so viel Zeit in die Vorbereitung. „Sie fragen einfach, was sie wissen wollen“, sagt Beutler.

Ohne männliche Beratung

Dass eine potenzielle Autokäuferin einen Mann als fachlichen Ratgeber mitbringt, ist heute übrigens nicht mehr üblich. Einen Berater – der alles besser weiß – will keine Kundin an ihrer Seite haben. Das ist auch eine Frage des Selbstbewusstseins. Und hier hat sich in der Tat in den vergangenen Jahrzehnten ein erheblicher Wandel in der Gesellschaft vollzogen.

Frauen sind praktischer

Worauf legen Frauen und Männer bei einem Auto Wert? Es stimme schon, dass die Farbe eines Pkw bei den weiblichen Kunden eine größere Rolle spiele als bei den männlichen. „Beim Mann kommt es dann doch eher auf die richtige Felge an…“, hat Beutler beobachtet. Und auf PS-Protze stehen Frauen auch nicht. Die Leistung des Wagens sei nicht entscheidend. Andere Aspekte sind viel wichtiger. „Frauen sind praktischer“, berichtet Beutler. Ist der Kofferraum groß genug? Wie sieht es mit dem Verbrauch aus? Lässt sich das Fahrzeug gut einparken? Kriterien, auf die Frauen größeren Wert legen als Männer.

Diese Rationalität ist nicht genetisch bedingt. Sie hängt laut verschiedener Studien damit zusammen, dass Frauen den Wagen häufiger als Männer für den Familieneinkauf und den Transport der Kinder nutzen. Offen bleibt da wohl die Frage, wie in diesem Zusammenhang Touren zum Baumarkt eingeordnet werden können…

Größe des Autos

Wenn zwei Fahrzeugmodelle die gewünschten Kriterien erfüllt, wählen Frauen in der Regel das kleinere Auto. Die Größe eines Autos ist nur für Männer ein Kaufargument, so Erfahrung des Händlers.

Purer Zufall oder nicht

Kein Automobilproduzent stellt Fahrzeuge her, die ausschließlich für Frauen oder Männer konzipiert sind. Damit würde das Unternehmen ja eine riesige Zielgruppe außen vor lassen. Und doch gibt es sie, die typischen „Frauenautos“. Bei BMW etwa der Mini oder auch der Fiat 500. Gefühlt sind mindestens 95 Prozent der Fahrer dieser Modelle weiblich. Warum das so ist, kann sich Tobias Beutler auch nicht so recht erklären. Schick sind ja schließlich auch andere Modelle. Ob hinter diesem großen Erfolg ein bewusste Marktstrategie oder purer Zufall steckt, verraten die Konzerne nicht.

Stichwort E-Autos

Beim Thema Elektromobilität kann Tobias Beutler keine geschlechterspezifischen Unterschiede ausmachen. Das Interesse steige generell. Im ländlichen Raum sei der Kauf eines E-Autos für die große Mehrheit der Fahrerinnen und Fahrer aber heute noch keine Option. Der mögliche Erwerb eines solchen Fahrzeugs werde übrigens nicht nur aus Gründen des Umwelt- und Klimaschutzes diskutiert. Die Angst, mit dem herkömmlichen Pkw zukünftig nicht mehr in die Stadt fahren zu dürfen, sei auch Motiv über diese Investition nachzudenken.