Schulsystem muss besser werden

Osnabrück. Wenn Ausbildungsbetrieb und Schulabgänger nicht zueinander finden, gibt es in aller Regel zwei mögliche Erklärungen: Der Bewerber findet den Betrieb unattraktiv – oder umgekehrt.

Manche Branchen haben es etwa wegen ungewöhnlicher Arbeitszeiten schwerer als andere, Nachwuchs zu finden. Sie müssen für Bewerber attraktiver werden. Und mancher Betrieb ist vielleicht auch etwas zu wählerisch.

Nicht vorzuwerfen ist es Firmen aber, wenn sie Bewerber ablehnen, die grundlegende Fähigkeiten vermissen lassen. Einem Handwerksbetrieb ist nicht zuzumuten, in drei Lehrjahren auszubügeln, was in neun oder zehn Schuljahren misslungen ist. Und das Schulsystem spuckt nach wie vor zu viele Jugendliche aus, die nicht richtig schreiben, rechnen und lesen können. Von ordentlichen Umgangsformen ganz zu schweigen. Rund 274.000 Schulabgänger landeten im vergangenen Jahr im sogenannten Übergangssektor, so sie aufs Berufsleben vorbereitet werden. Diese Zahl muss weiter sinken, hier ist die Bildungspolitik gefragt.

Das duale Ausbildungssystem ist zu wichtig für Deutschlands wirtschaftlichen Erfolg, um es zu vernachlässigen. Zu lange hat die Politik Abitur und Studium als allein selig machend verkauft. Apropos: Auch Studienabbrecher bilden ein Reservoir, das Ausbildungsbetriebe noch stärker anzapfen können.