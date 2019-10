Ostercappeln-Schwagstorf. "Im Märzen der Bauer, die Rösslein einspannt", heißt es im Volkslied. Aber was macht, bitteschön, die Bäuerin in der Zwischenzeit? Hatte sie sich, als die Felder noch mit Pferd und Wagen bestellt wurden, in Küche und Stall zu verfügen? Wie hat sich die Technisierung der Landwirtschaft auf die Rollenverteilung ausgewirkt? Ist sie Freund oder Feind der Emanzipation? Auf zwei Höfen im Osnabrücker Land sind wir diesen Fragen nachgegangen.

Morgens um 9 Uhr auf dem Bioland-Hof Hellbaum in Ostercappeln-Schwagstorf. Sonja Hellbaum und ihre Auszubildende Marlene Riske hatten gerade ihr zweites Frühstück. Zu einer Uhrzeit, in der in vielen Büros gerade erst der Rechner hochgefahren wird, haben die beiden Frauen schon die Kühe gemolken und Schweine und Hühner gefüttert. Jetzt nehmen sie sich Zeit für eine Tasse Kaffee und für einen Schnack darüber, wie das denn nun so ist, in einer Weiberwirtschaft.

"Wenn man bedenkt, dass viele angehende Bauern auch aus der Landwirtschaft kommen, also mindestens schon die Eltern einen Betrieb hatten, dann bin ich so etwas wie eine Quereinsteigerin", sagt Marlene Riske. Zwar habe sie als Kind schon gern im Garten mitgewerkelt, aber der Gedanke, die Landwirtschaft zu ihrem Beruf zu machen, sei erst nach und nach und durch verschiedene Praktika gereift. Sie entschied sich für ein Studium der Agrarwissenschaften – und merkte bald, wie grau alle Theorie ist. "Mir fehlte der praktische Hintergrund und ich fürchte, allein mit theoretischem Wissen fehlt auch die Akzeptanz, wenn es dann auf den Hof geht", erklärt sie ihre Entscheidung, das Studium zunächst zugunsten einer Lehre zu unterbrechen. Jetzt ist sie im dritten Lehrjahr und damit auf dem Hof von Sonja Hellbaum.

Wichtig war Marlene Riske der ökologische Aspekt ihres Berufes. "Als Landwirt kann man viel für Nachhaltigkeit und ökologisches Gleichgewicht tun. Unsere Arbeit ist eng mit der Natur verbunden, deshalb hat unserer Art zu wirtschaften auch unmittelbaren Einfluss auf die Natur." Eine Anschauung, für die sich bei vielen Mitschülern nur ein müdes Lächeln erntet. Noch immer sind die Landwirte, die auf Ökologie setzen in der Minderzahl – ebenso wie die Frauen, die sich in dem Beruf ausbilden lassen. "Von den 15 Schülern meiner Klasse sind nur drei weiblich", berichtet sie.

"Das war schon zu meiner Zeit so", lacht Sonja Hellbaum, die ihre Ausbildung vor etwa 25 Jahren absolvierte, anschließend den elterlichen Hof übernahm und auf Bio-Landbau umstellte.

Frauenquote in der Landwirtschaft: Dünne Datenlage lässt tief blicken Zwar arbeiten auf fast jedem Bauernhof Frauen, doch von 276.000 landwirtschaftlichen Betriebsleitern in Deutschland waren 2016 nur knapp zehn Prozent weiblich, in Niedersachsen nur acht Prozent. Die meisten Frauen sind, wenn überhaupt, in den Statistiken als "Ehegatte des Betriebsinhabers" verzeichnet. Schon 2004 wurde die dünne Datenlage zum Thema moniert: 'Frauen in der Landwirtschaft – Ein nachrangiges Thema in den Agrarstatistiken', titelte seinerzeit Hannelore Pöschl vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden und hatte schon damals die Landfrauen auf ihrer Seite. An besagter Datenlage hat sich seitdem wenig verbessert, immerhin hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner jetzt, 15 Jahre später, eine "Landfrauenstudie" in Auftrag gegeben, die deutschlandweit die Lebens- und Arbeitssituation von Frauen auf landwirtschaftlichen Betrieben untersuchen soll. Bis deren Ergebnisse vorliegen, müssen ältere Zahlen herhalten, etwa für eine Mitteilung, die das Landvolk zum diesjährigen Weltfrauentag herausgab. Darin werden die Frauen gelobt, die in den Betrieben "ihren Mann stehen", es wird aber auch darauf hingewiesen, dass "das neue Rollenverständnis der Frauen in der Landwirtschaft" zu einer hohen Arbeitsbelastung führe. Zitiert wird eine Studie der Uni Freiburg, wonach 2.400 befragte Frauen mit Bezug zu einem Bauernhof angaben, dass die wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt gut 55 Stunden betrage. Die Studie zeige zudem, dass die Situation der Frauen in der Landwirtschaft trotz des gestiegenen Ausbildungsniveaus nach wie vor durch ein traditionelles Rollenverständnis geprägt sei.

Technisierung ist offenbar ein wichtiger Aspekt in der Frage nach der Rollenverteilung in der Landwirtschaft. "Die Arbeit in der Landwirtschaft war lange Zeit durch schwere körperliche Arbeit geprägt. Erst in den 1950er Jahren vollzog sich die Umstellung von Zugtieren auf Ackerschlepper, und je nach Größe des Hofs wurden nun Landmaschinen, aber auch moderne Haushaltsgeräte angeschafft“, heißt es dazu in einer Dokumentation des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Die Mechanisierung der Landwirtschaft brachte mithin auch für die Frauen Erleichterung, wenn auch Maschinen als erstes für "Männerarbeiten" und von Männern eingesetzt wurden – und werden. Marlene Riske kann das bestätigen:



„Auf vielen Höfen üben die Frauen immer noch überwiegend die weiterverarbeitenden Tätigkeiten aus, während die Männer eher die großen Landmaschinen bedienen. Und das geht schon früh los: Da wird der Sohn des Bauern schon mal eher auf den Trecker gesetzt als die kleine Tochter.“

Durch die zunehmende Mechanisierung hätten sich einerseits die Rollen aufgelöst, da manche Arbeiten nicht mehr körperlich so anstrengend seien, andererseits aber auch verfestigt, weil Männer in technischen Dingen für sich die größere Kompetenz in Anspruch nähmen, findet Sonja Hellbaum.



"Egal ob Mann oder Frau – wichtig ist aber doch, dass man das tun kann, was einem liegt", ist Hellbaum überzeugt. Dennoch räumt sie ein, dass sie selbst auch Zeit gebraucht habe, um nach diesem Grundsatz zu leben. "Anfangs war ich in dem Glauben, ein Bauer muss super Trecker fahren können und als Frau sah ich mich da besonders herausgefordert – auch wenn mir andere Dinge auf dem Hof viel mehr lagen", bekennt sie. „Aber als Frau glaubt man im Beruf ja oft, der bessere Mann sein zu müssen“. Viel wichtiger sei es aber, seine Rolle zu finden, "denn das was man gern macht, macht man auch gut".



"Frau und Öko – ein völliger Exot"

Bei der Entscheidung für Bio sei ihr die Tatsache, dass sie eine Frau ist, vielleicht sogar hilfreich gewesen, sinniert sie. "Ich konnte mich ganz freiwillig und bewusst für die Landwirtschaft und gerade für diese Art von Landwirtschaft entscheiden. Bei einem männlichen Hoferben wäre vielleicht eher erwartet worden, dass dieser den Hof weiterführt – und das vielleicht auch eher auf konventionelle Art.“ Wenngleich ihre Eltern die Umstellung seinerzeit gutgeheißen hätten, so sei der Besuch der Berufsschule damals, vor 25 Jahren, "heftig" gewesen. „Frau und Öko – damit war ich ein völliger Exot, aber vielleicht dadurch auch freier, weil ich keinem Gruppenzwang unterlag“, erinnert sie sich. Ihre Eltern hätten sie bei der Umstellung des Hofes, dessen Geschichte sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, bestärkt.

16 Milchkühe und deren Nachzucht, zwei Sauen mit ihren Ferkeln und acht Mastschweine, 80 Hühner und zehn Schafe wollen versorgt sein, 32 Hektar Acker- und Weideflächen bewirtschaftet werden. Dazu kommt der Stand auf dem Ostercappelner Wochenmarkt und das Ausfahren der Gemüsekisten an den Samstagen. Von 8 bis 18 Uhr hat der Hofladen täglich geöffnet.

In ihrer Familie hat sich bislang kein Nachfolger für den Hof gefunden, die drei Kinder verfolgen andere Berufswege, ihr Mann Frank Buskotte arbeitet beim Bistum in der Erwachsenenbildung. Aber alle springen ein, wenn Not am Mann oder an der Frau ist. Und nach wie vor sind, neben der Auszubildenden und einem Jahrespraktikanten, Hellbaums Eltern, Edith und Jürgen Hellbaum, eine feste Größe im Betrieb – im Stall und Hofladen. "Eigentlich ist es doch in der Landwirtschaft so, dass der die Arbeit macht, der da ist – egal ob Mann oder Frau", so Hellbaum. Der Unterschied zwischen Biolandbau und konventioneller Landwirtschaft spiele da nur mittelbar eine Rolle, denn auch die Automatisierung hänge eher von der Betriebsgröße als von der Art der Landwirtschaft ab.

Etwa einen Kilometer weiter auf dem Hof von Franz Josef Seeger. Gemeinsam mit einem Angestellten, zwei Minijobbern und dem derzeitigen Auszubildenden Jos Hegerfeld bewirtschaftet Seeger 200 Hektar – ganz klassisch: Als einziger Sohn hat er vor Jahren den elterlichen Hof übernommen, den er – inzwischen in der vierten Generation – konventionell führt.

Auf 135 Milchkühe ist sein Offenstall ausgelegt. Die Tiere werden von einem Roboter gemolken, die EDV erfasst Vitalwerte, Milchleistung und andere Eckdaten, die betriebswirtschaftlich nützlich und amtlich erforderlich sind. Die männlichen Kälber gehen in die eigene Bullenmast, für die Seeger Stallungen in etwa zwei Kilometern Entfernung angemietet hat. Drittes Standbein ist eine Biogas-Anlage, die zu 60 Prozent mit Gülle und Mist aus der Tierhaltung und zu 40 Prozent aus Futterresten, Roggen- und Mais-Silage betrieben wird.

Keine Frage: Auf diesem Hof geht es nicht ohne Maschinen und damit auch nicht ohne technisches Know-how. Für Jos Hegerfeld, der inzwischen im dritten Ausbildungsjahr ist, ein Faktor, der den Beruf interessant macht. Aber nicht der einzige. Der 19-Jährige aus Hunteburg kommt selbst vom Hof. Auch bei ihm zu Hause ist es so, dass die Schwestern einen anderen Beruf anstreben und er, als der männliche Hoferbe, übernehmen wird.

Gerade die Vielseitigkeit und die Selbstständigkeit, die auf dem Hof gefragt sind, findet er attraktiv:

"Es ist toll, dass man mit Technik zu tun hat und in der Natur ist. Es ist immer Abwechslung gegeben. Wer will schon den ganzen Tag auf dem Trecker sitzen?"

Franz Josef Seeger stimmt zu: "Die Abwechslung macht unseren Beruf so schön. Die Tage können ruhig 20 Stunden haben, wenn man was geschafft hat und alles geklappt hat, macht die viele Arbeit überhaupt nichts."

Einmal hat es nicht geklappt. 2018 war, vermutlich durch einen Zukauf, das BHV1-Erreger, das Rinderherpes-Virus, in Seegers Kuhstall geraten. Auf den Menschen kann dieses Virus nicht übertragen werden, aber um die Seuche im Griff zu halten, muss ein betroffener Bestand getötet werden. Bei Seeger waren es 155 Tiere. Zwar sei man als Landwirt versichert, "aber es blutet einem das Herz. Es war emotional sehr belastend". Man glaubt es Franz Josef Seeger unbesehen, schließlich ist er Bauer mit Leib und Seele, der sehr stolz auf seine Tiere ist. Inzwischen ist seine Herde wieder vollzählig.

Globale Erkenntnisse für den heimischen Hof

"Ich wollte immer Bauer werden. Das war Pech für meine älteste Schwester, die diesen Wunsch teilte", sagt er etwas nachdenklich, um dann lachend hinzuzufügen: "Aber sie hat einen Landwirt aus Cloppenburg geheiratet und führt nun dort mit ihm einen Hof". Bei seinen Kindern setzt sich die klassische Erbfolge fort: Der Sohn hat Landwirt gelernt, Agrarwissenschaften studiert und ist derzeit in Neuseeland, um dort neue Erfahrungen in Sachen Milchwirtschaft zu sammeln und umgekehrt sein Wissen weiterzugeben. "Und es tut ihm gut zu erleben, welche Anerkennung unser Beruf dort genießt", berichtet der Vater.

Frauen, so der Eindruck von Franz Josef Seeger und seinem Azubi Jos Hegerfeld, ergreifen den Beruf überwiegend nur dann, wenn sie selbst aus einem Betrieb kommen. Derzeit, berichtet Jos, befinde sich unter seinen etwa 20 Mitschülern nur ein Mädchen. Trotz geringer Frauenquote sieht Seeger aber keine strikte Rollenaufteilung bei der Ausübung des Berufes, "höchstens, dass manche Arbeiten mehr körperliche Kraft erfordern und deshalb von Männern leichter ausgeführt werden können."

Gleichzeitig habe die konventionelle Landwirtschaft, wie sie heute betrieben wird, neue Aufgaben nach sich gezogen, vor allem auch Büroarbeit. Die erledigt auf Hof Seeger in erster Linie die Frau des Hauses: Irmgard Seeger ist im Hauptberuf Krankenschwester am Krankenhaus Ostercappeln. Sie liebt ihren Beruf, "ich kümmere mich doch lieber um Menschen als um Tiere", sagt sie schmunzelnd – und ist dennoch unverzichtbarer Teil des Betriebes. Etwa wenn der Mais gehäckselt wird und die Männer den ganzen Tag auf den Maschinen draußen sind. Damit auch dann Tiere und Ställe versorgt sind, nimmt sie in dieser Zeit Urlaub.

Aber richtiger Urlaub, Verreisen, das gehört für beide auch zur Lebensqualität. Und solche Auszeiten seien entweder nur im Familienbetrieb, wie bei Hellbaum, möglich oder eben ab einer bestimmten Betriebsgröße, bei der man, wie Seeger, auf Angestellte zählen kann. "Schließlich ist so ein Hof ja auch ein Wirtschaftsunternehmen und wenn es in der Liebe gefunkt hat, heißt das ja noch lange nicht, dass der Ehepartner zwangsläufig mit im Betrieb arbeiten muss. Die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei, wo Frauen keine Wahl hatten", findet Seeger. Wichtig sei, dass der Partner Verständnis für den Beruf des Landwirtes habe, "für seine von den Tieren, dem Wetter und den Jahreszeiten bestimmten Arbeitszeiten. Und auch dafür, wenn's riecht..."

Das Fazit auf Hof Seeger deckt sich mit dem auf Hof Hellbaum: "Die Arbeit muss ja gemacht werden, egal ob bio oder konventionell. Und egal ob Mann oder Frau: Jeder hat doch Arbeiten, die ihm liegen. Und jeder tut das, was anliegt." – Im Märzen und im gesamten landwirtschaftlichen Jahreslauf.