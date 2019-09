Verkehrte neue Welt

Osnabrück. Anderen sein Geld zu leihen, bringt Zinsen, von Anderen Geld zu leihen, kostet Zinsen. So haben es die meisten Verbraucher einmal gelernt. Aber diese Regel gilt so nicht mehr. Die Notenbanken haben eine neue Welt geschaffen, eine verkehrte Welt.

Sie treibt immer skurrilere Blüten, von Strafzinsen für Bankguthaben bis hin zu Baukrediten, die nicht vollständig zurückgezahlt werden müssen. In Dänemark gibt es sie schon, in Deutschland ist es noch nicht so weit.

Bisher ist es ein Privileg des Fiskus, sich Geld nicht nur zum Nulltarif leihen zu können, sondern noch etwas obendrauf zu bekommen. Kürzlich waren erstmals alle deutschen Staatsanleihen egal welcher Laufzeit negativ verzinst. Irgendwann könnten aber auch Privatpersonen in den Genuss kommen.

Ein Sparer wird nicht lange überlegen, wenn er vor die Wahl gestellt wird, entweder Strafzinsen auf sein Guthaben zu zahlen oder einen Baukredit aufzunehmen, den er nicht komplett zurückzahlen muss.

Befinden wir und also auf dem besten Weg ins Schlaraffenland für Hauskäufer? Nein, denn während die Zinsen tiefer und tiefer fallen, steigen spiegelbildlich die Häuserpreise ins Unermessliche. Für die Banken ist die Verlockung schon heute groß, Kredite zu vergeben, als gäbe es kein Morgen. Doch jede Immobilienblase platzt irgendwann – dann folgt auf den Rausch der Kater.