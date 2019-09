Fridays for Future in Frankfurt am Main: Anlässlich der IAA wird es eine Demonstration für nachhaltige Mobilität geben. Foto: Lennart Stock

Frankfurt/Main. Während die IAA 2019 ihre Rolle in der sich rasant ändernden Welt der Mobilität sucht, erhöhen die Klimaschützer den Druck. Heute werden bis zu 20.000 von ihnen in Frankfurt am Main erwartet.