Verbraucherpreise im August nicht mehr so stark gestiegen MEC öffnen

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im August abgeschwächt. Foto: Marius Becker

Wiesbaden. Gute Nachrichten für Verbraucher: Die Preise in Deutschland sind zuletzt nicht mehr so stark gestiegen. Günstiger ist das Leben in Deutschland aber auch im August nicht geworden.