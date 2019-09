Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag an seine Gewinne aus der vergangenen Woche angeknüpft. Anleger setzen aktuell zunehmend wieder auf die Notenbanken, weshalb auch in den USA die Börsen freundlich starten dürften.