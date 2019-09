Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Montag mit einem soliden Wochenstart an seine Gewinne aus der Vorwoche angeknüpft. Laut Milan Cutkovic von AxiTrader setzen die Anleger derzeit wieder auf die Notenbanken, weshalb auch die New Yorker Börsen gut in die neue Woche starteten.