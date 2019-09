Auch beim Bau des Terminals 2 am künftigen Hauptstadtflughafen BER gibt es Verzögerungen. Foto: Soeren Stache

Berlin. Beim Bau des Terminals 2 am künftigen Hauptstadtflughafen BER gibt es Verzögerungen. In den vergangenen Wochen seien „bauliche Anpassungen“ notwendig geworden, die inzwischen weitgehend abgeschlossen seien, sagte ein Flughafensprecher am Sonntag.