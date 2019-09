Umweltministerin will Plastiktüten verbieten: So ein Unsinn

Osnabrück. Schon bald sollen Plastiktüten verboten werden, Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat einen Gesetzentwurf dazu vorgelegt. Doch was gut klingt, ist bestenfalls gut gemeint. Müllberge in nennenswertem Umfang reduzieren wird dieses Verbot jedenfalls kaum.

Ja, Plastiktüten sind überflüssig, verschwenden Ressourcen und landen oft nach kurzer Zeit im Müll. Doch muss man sie verbieten? Nein. Umweltministerin Svenja Schulze schießt mit ihrem Gesetzesentwurf am Problem vorbei. Wer Plastikmüllberge abbauen will, sollte sich nicht dem einen Prozent widmen, das Plastiktüten ausmachen, sondern den restlichen 99 Prozent.

Obendrein ist der Vorstoß unnötig: Seit der Selbstverpflichtung des Handels im Jahr 2016, Plastiktüten nicht mehr kostenlos herauszugeben, hat sich viel getan, der Verbrauch von gut 70 Tüten pro Kopf und Jahr schrumpfte auf etwa 20. Er wird weiter sinken – auch ohne Verbot.

Außerdem: Die Alternativen sind nicht besser. Ein Baumwollbeutel etwa muss hundertmal öfter benutzt werden als eine Tüte, um eine bessere Ökobilanz zu erreichen. Ganz zu schweigen von Papiertüten, die oft gar nicht lange genug halten, um überhaupt wiederverwendet zu werden.

Leider ignoriert Schulze ein Grundproblem: Es ist kaum möglich – bei vertretbarem Aufwand von Zeit und Geld – Lebensmittel plastikfrei einzukaufen. Statt hier mit dem Handel Alternativen zu suchen, verbietet die Ministerin etwas, das längst auf dem Rückzug ist. Am Ende packen wir Verbraucher weiterhin doppelt und dreifach eingeschweißte Äpfel und Tomaten in ach so verantwortungsvoll wirkende Stoffbeutel. So ein Unsinn.