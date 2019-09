Frankfurt/Wiesbaden. Hinter sperrigen Begriffen verbergen sich manchmal spannende Phänomene. Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, kurz VGR, ist so ein Fall. Das Zahlenwerk, das das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden regelmäßig vorlegt, ist für Ministerien, Gewerkschaften und Unternehmen unverzichtbar. Um auf der Höhe der Zeit zu bleiben, müssen die Statistiker ihre Methoden permanent feintunen.

Was ist die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung? Die VGR versucht, die ökonomische Aktivität in einem Land abzubilden. So formuliert es Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka-Bank. „Das ist eine extrem herausfordernde Aufgabe, da jeder Bürger täglich ökonomisch aktiv ist und natürlich nicht jeder Bürger nach seinen Aktivitäten befragt werden kann.“ Das Herzstück der Statistik und der Teil, für den sich die Öffentichkeit am stärksten interessiert, sind die Zahlen zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP), also die Wachstumszahlen. Neben dem Bruttoinlandsprodukt stellen die Statistiker einige weitere Berechnungen an und ermitteln das Sachvermögen der Volkswirtschaft, das Arbeitsvolumen und die Einkommen privater Haushalte. In der Außenwirtschaftsrechnung werden Im- und Exporte von Gütern und Kaptial erfasst.



In welchen Abständen wird die VGR veröffentlicht? Das Zahlenwerk erscheint quartalsweise. Dabei gibt das Bundesamt sechs Wochen nach Quartalsende eine erste Schätzung auf Basis der wichtigsten, bereits verfügbaren Statistiken heraus. Die Behörde versucht, schneller zu werden und will in absehbarer Zeit schon nach vier Wochen ihre Schätzung vorlegen. Das endgültige Ergebnis steht erst nach anderthalb Jahren fest, wenn alle nötigen Daten vorliegen.

Auf welche Datenquellen greifen die Statistiker zurück? „Das meiste sind statistische Erhebungen bei Unternehmen und bei Haushalten“, erklärt Albert Braakmann, Leiter der Abteilung Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und Preise beim Statistischen Bundesamt. Doch das Amt sammelt längst nicht alle Daten selbst ein, sondern kann andere Behörden anzapfen: die Zollerklärungen geben Aufschluss über die Entwicklung des Außenhandels. Über die gezahlten Sozialabgaben lässt sich auf die dahinterliegenden Löhne und Gehälter schließen, wie Braakmann erläutert. Über das Umsatzsteueraufkommen lassen sich die Umsätze ermitteln. Mit einer Idee muss Braakmann aufräumen: „Es gibt manchmal die Vorstellung, da steht eine große Maschine bei uns im Keller, die alle Daten einsammelt und dann das BIP ausspuckt.“ Stattdessen arbeiten 120 Mitarbeiter, die meisten mit Hochschulbildung, mit an der VGR.

Für wen ist das Zahlenwerk wichtig und warum? Die wichtigste „Kundschaft“ des Statistischen Bundesamts sind Braakmann zufolge Ministerien, die EU-Kommission, die EZB und die Bundesbank. Das Wirtschaftsministerium etwa erstelle im Frühjahr und Herbst jeweils eine Wachstumsprognose, die auf den letzten Zahlen von Destatis beruhen. „An diese Zahlen hängt sich das Finanzministerium dran und macht die Steuerschätzung“, sagt Braakmann. Daran wiederum hingen dann die Haushaltspläne.

Auch auf europäischer Ebene spielt die VGR eine wichtige Rolle. Die Beiträge der Mitgliedstaaten zum EU-Haushalt sind an die Entwicklung der Wirtschaftsleistung gekoppelt. Ein wesentlicher Teil des deutschen Beitrags hängt von der Entwicklung des Bruttonationaleinkommens (BNE) ab. Zugrundegelegt werden die Zahlen der VGR. Braakmann betont, wie sensibel diese Aufgabe ist. Schon kleine Fehler in der Statistik könnten riesige Finanzeffekte nach sich ziehen.

Nicht zuletzt ist die VGR in der Tarifpolitik für Unternehmen und Gewerkschaften wichtig. „Wenn die Lohnquote niedrig ist, argumentieren die Gewerkschaften natürlich, dass die Arbeitnehmer keinen fairen Anteil am Kuchen BIP bekommen. Und deshalb wird darauf geschaut“, erklärt Braakmann.

Lässt sich das BIP-Wachstum überhaupt exakt berechnen? Nein, es handelt sich um einen Näherungswert, wie Ökonom Kater erläutert. „Das ist auch völlig in Ordnung, denn Ökonomen wissen, dass die Nachkommazahlen beim BIP-Wachstum nicht relevant sind. Es macht allerdings schon einen Unterschied, ob das Wachstum bei zwei Prozent, einem oder null Prozent liegt. Dafür liefern die Daten der VGR wichtige Anhaltspunkte, insbesondere über längere Zeiträume.“, sagt der Deka-Chefvolkswirt und ergänzt: „Es ist die Aufgabe der Statistikämter, zwischen den Kosten für die Erhebung und der Genauigkeit des Ergebnisses einen Kompromiss zu finden. Das ist ein schwieriger Drahtseilakt.“

Welche Wirkung geht von den Zahlen aus? Schlechte Zahlen aus Wiesbaden können die Börsen in Unruhe versetzen. Zuletzt war das am 14. August zu beobachten, als das Statistische Bundesamt in einer Schnellmeldung einen Rückgang der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent verkündet hatte. Der deutsche Leitindex Dax gab an diesem Tag deutlich nach.

Welche neuen Methoden könnten dabei helfen, genauere Ergebnisse zu liefern? Die Statistiker setzen ihre Hoffnungen vor allem auf digitale Technologien wie „Big Data“, also das Verarbeiten sehr großer Datenmengen. Seine Abteilung sei gerade dabei, herauszufinden, „ob das etwas taugt“, sagt Braakmann. „Dazu fotografieren wir die Parkplätze von Supermärkten und schauen, wie viele Autos dort stehen.“ Über Handydaten lasse sich etwa herausfinden, in welchen Ländern die Verbraucher Urlaub machten. Da die Daten nur aggregiert vorlägen, gebe es keine Probleme mit dem Datenschutz. Für die Erfassung der Preise experimentiere seine Behörde gerade mit den Scannerdaten von großen Handelsunternehmen. „Das läuft jetzt in einem ersten Test. Und dann muss man mal schauen, ob das sinnvoll ist.“

Um immer auf der Höhe der Zeit zu bleiben, verfeinern die nationalen Statistikbehörden alle paar Jahre auf Anordnung der EU ihre Methoden. Die Rede ist dann von einer VGR-Revision.