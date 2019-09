Erfreuliche Allianz zwischen Volksbank und Sparkasse

Osnabrück. Wenn eine Sparkasse und eine Volksbank intensiv kooperieren, um ihre Präsenz in der Fläche zu erhalten, ist das für die Kunden erfreulich. Andere Institute sollten sich das Modell genau anschauen.

Wenn eine Sparkasse und eine Volksbank sich zusammentun und Filialen gemeinsam betreiben, dann ist das sicher keine Liebeshochzeit. Die Roten mit den Blauen? Was heute für Schlagzeilen sorgt, könnte in ein paar Jahren die neue Normalität sein. Das geänderte Kundenverhalten erzwingt ungewöhnliche Allianzen wie diese. Und warum auch nicht? Am Ende könnten sowohl Kunden als auch die Geldhäuser profitieren.

Die größte Stärke von Sparkassen und Volksbanken ist ihre Präsenz in der Fläche. Beide Gruppen können ihre Filialnetze nicht beliebig ausdünnen, ohne diesen Wettbewerbsvorteil einzubüßen. Und auch wenn sich der Filialbetrieb vielerorts nicht mehr rechnet: Gerade die älteren Kunden, die mit dem Onlinebanking fremdeln, sind auf die Geschäftsstelle vor Ort angewiesen. Da liegt es nahe, sich Geschäftsräume mit der Konkurrenz zu teilen und tageweise zu besetzen. Die Partner müssen nur darauf achten, dass ihre Markenidentität nicht verschwimmt. Das hessische Experiment wird von anderen Instituten sicher aufmerksam verfolgt.

Klar ist aber, dass Filialsterben und Fusionsdruck auf dem Bankenmarkt anhalten werden. Womöglich verschmelzen irgendwann sogar Genossenschaftsbanken mit Sparkassen. Das wäre das Ende des Bankensystems, wie wir es kennen.