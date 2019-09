Osnabrück. Geflügelfleisch liegt im Trend, der Konsum in Deutschland steigt. Doch manchmal hat das Fleisch weite Wege zurückgelegt, bevor es auf deutschen Tellern landet. Die FDP fordert eine Herkunftskennzeichnung, damit Verbraucher sehen, ob das Fleisch aus Südamerika, Asien oder Deutschland stammt.

Der wachsende Hunger in Deutschland auf Geflügelfleisch lässt die Importzahlen steigen. Auf Anfrage der FDP teilte die Bundesregierung jetzt mit, dass im vergangenen Jahr fast 883.000 Tonnen nach Deutschland eingeführt wurden – fast zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Davon kamen wiederum gut 110.000 Tonnen aus Staaten außerhalb der Europäischen Union, etwa Brasilien oder Chile.

Wie die Tiere dort gehalten werden, weiß die Bundesregierung laut Antwort nicht im Detail. Carina Konrad, Agrarexpertin in der FDP-Bundestagsfraktion, rief dazu auf, die Tierhaltung in Deutschland zu stärken, statt sich von Importen abhängig zu machen. Außerhalb Europas habe man keinen Einfluss darauf, wie Tiere gehalten werden. Konrad forderte:

„Neue Ställe für stetig mehr Tierwohl und eine transparente und europäisch einheitliche Kennzeichnung über Herkunft und Haltung der Tiere ist hier die Devise.“

Ähnlich äußerte sich auch Friedrich-Otto Ripke, Präsident des Zentralverbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG). Die deutschen Diskussionen um Tier- und Umweltschutz würden „ad absurdum geführt, wenn all diese Errungenschaften am Ende durch Billig-Importe aus Ländern mit deutlich niedrigeren Standards unterlaufen werden.“

Er erwarte von der Regierung mehr Unterstützung, so Ripke: „Wir brauchen endlich eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie – jeder Verbraucher muss sofort erkennen können, ob sein Geflügelfleisch auf dem Teller aus Billig-Ländern wie Brasilien oder eben von heimischen Landwirten stammt.“



Die Antwort der Bundesregierung zeigt, dass besonders der Import aus Chile zugenommen hat: Das südamerikanische Land exportierte 13.788 Tonnen Geflügelfleisch nach Deutschland – 2017 waren es noch 3763 Tonnen. Es handelte sich vorrangig um Fleisch von Truthühnern. Hühnerfleisch wurde indes in größeren Mengen aus Brasilien (48803 Tonnen) und Thailand (19755 Tonnen) eingeführt.



In Deutschland ist besonders Brustfleisch beliebt. Davon wird mehr gegessen, als die hiesigen Schlachtkonzerne produzieren. Die Nachfrage wird mit Importware abgedeckt – auch in verarbeiteter Form wie beispielsweise Chicken McNuggets.

In der Antwort berichtet die Bundesregierung auch von einem Trick, mit dem ukrainische Importeure Zollschranken zur Einfuhr von Geflügelfleisch in die EU umgangen haben. Demnach hätte die Ukraine laut Assoziierungsabkommen mit der EU pro Jahr maximal 20.000 Tonnen Hähnchenbrustfleisch einführen dürfen. Tatsächlich habe die Menge 2018 aber deutlich über 50.000 Tonnen gelegen.



Der Hintergrund laut Bundeslandwirtschaftsministerium: „In der Ukraine wurde seit Mitte 2016 ein Hähnchenbrustfleisch mit anhaftendem Flügel als neues Produkt entwickelt.“ Dieses sei nicht unter das Abkommen gefallen und konnte zollfrei in die EU exportiert werden. Hier seien dann Knochen und Flügel entfernt worden.



Ukraine umging Zollschranke

„Das so gewonnene ukrainische Hähnchenbrustfleisch konnte in der EU zu sehr günstigen Preisen angeboten werden oder in Drittländer exportiert werden“, berichtet Agrarstaatssekretär Hans-Joachim Fuchtel. Die Praxis habe zwar nicht gegen das Abkommen verstoßen.

Dennoch habe die EU nachverhandelt und eine neue Obergrenze inklusive des neuen Produkts eingezogen. „Damit konnte eine weitere Zunahme der zollfrei eingeführten Menge […] verhindert werden“, schreibt Fuchtel.

Insgesamt gilt: Der Geflügelfleischverzehr in Deutschland wächst seit Jahren kontinuierlich, wohingegen laut Versorgungsbilanz der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hierzulande immer weniger Schweinefleisch gegessen wird.

Als Gründe für diese Entwicklung werden unter anderem der steigende Anteil an Menschen genannt, die aus religiösen Gründen kein Fleisch vom Schwein essen. Zudem passt Geflügel besser zu den aktuellen Ernährungstrends.