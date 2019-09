Osnabrück. Der Osnabrücker Logistiker Hellmann hat zwei Manager vom Konkurrenten Kühne+Nagel abgeworben. Sven Eisfeld übernimmt künftig die operative Leitung des gesamten Deutschlandgeschäfts. Volker Sauerborn wird als Mitglied der Geschäftsführung den Bereich Contract Logistics verantworten.

