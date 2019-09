Kommt das neue Smartphone Mate 30 mit dem Huawei-Betriebssystem Harmony OS? Foto: Huawei

Berlin. Huawei wird sein neues Top-Smartphone am 19. September in München vorstellen. Es dürfte allerdings wegen der US-Blockade nur ohne vorinstallierte Google-Apps erscheinen dürfen, was schlecht für die Verkaufschancen in Europa wäre.