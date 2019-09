Anbieter wie Rheinjet haben es schwer

Osnabrück. Mehr Wettbewerb im Schienenfernverkehr – das ist aus Verbrauchersicht ein tolles Signal. Doch Bahnkonkurrenten wie Rheinjet haben es in der Vergangenheit schwer gehabt. Manch ein Unternehmen blieb schon im Wettbewerb auf der Strecke.

Wettbewerb ist aus Verbrauchersicht in aller Regel ein Segen - mehr Auswahl, niedrigere Preise, besserer Service. Das gilt auch für Verkehrsmittel. So hat die Fernbusbranche seit ihrer Liberalisierung 2013 der Deutschen Bahn Kunden abgeluchst und so den Staatskonzern zu einer Gegenoffensive mit Billigtickets und kostenlosem W-Lan gezwungen. Von der Konkurrenz der Verkehrsträger hat der Verbraucher profitiert.

Insofern ist es nur zu begrüßen, wenn die Bahn nun auf ihrem ureigenen Terrain, der Schiene, mehr Konkurrenz bekommt. Trotzdem sollten Verbraucher mit dem Start des Angebots von Rheinjet zwischen Frankfurt und München nicht allzu große Hoffnungen verknüpfen. Denn das Unternehmen wäre nicht das erste, das im Schienenfernverkehr scheitert. Der Hamburg-Köln-Express HKX hatte Probleme, die Strecke profitabel zu bedienen und musste den Betrieb einstellen, ehe er von Fernbusgigant Flixbus wiederbelebt wurde. Das Unternehmen Locomore scheiterte an der Strecke Berlin-Stuttgart und auch der französische Veolia-Konzern musste seinen Interconnex zwischen Leipzig und Rostock irgendwann aufgeben.

Anbieter wie Rheinjet werden es auch in Zukunft schwer haben. Denn anders als im Nahverkehr tauchen die Angebote der Privaten im Fernverkehr im Buchungsportal der Bahn gar nicht erst auf.