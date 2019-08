Lingen. Mit dem Spezialfahrzeugbau verdient die Lingener Firma Emmert ihr Geld. Rettungsfahrzeuge in unterschiedlichen Ausführungen, Einsatzleitwagen, Mobile Einheiten in der Gesundheitsversorgung, zum Beispiel bei Blutspenden, aber auch Sonderanfertigungen für private Kunden gehören zum Produktportfolio.

Vorsichtig verlegt Josef Schnittker die kleinen Fliesenstücke in der künftigen Dusche akkurat nebeneinander auf den Boden. Nicht in einer Wohnung, sondern in der Nische eines geräumigen 16 Tonnen schweren Mercedes-Lkw. Egal, ob das künftige Expeditionsfahrzeug, das demnächst die großen Hallen des Fahrzeugbauers Emmert in Lingen verlässt, durch die Wüste oder über Eispisten fährt: Auf Wohnkomfort muss der Fahrzeuglenker nicht verzichten.

So gewichtig das Expeditionsfahrzeug im wörtlichen Sinne sein mag: Die Hauptrolle im Spezialfahrzeugbau des Lingener Familienunternehmens spielt es nicht. Emmert ist breit aufgestellt: Rettungsfahrzeuge in unterschiedlichen Ausführungen und Ausstattungen, Einsatzleitwagen, Mobile Einheiten in der Gesundheitsversorgung, zum Beispiel bei Blutspenden, aber auch Sonderanfertigungen für private Kunden gehören zum Leistungsspektrum von Alexander Emmert und seinem 25-köpfigen Team.

„Rescue and Care“ beschreibt dieses Standbein im Unternehmen: Alle lebensnotwendigen medizinischen Geräte sind in den Rettungsdienstfahrzeugen von Emmert integrierbar. Dafür sorgt ein ausgeklügeltes Raumkonzept, das den Platz im Fahrzeug optimal ausnutzt. Der Spezialfahrzeugbauer liefert Rettungsfahrzeuge „Made in Lingen“ an Rettungsdienste, Kommunen und Landkreise aus, aber nicht nur in Deutschland. Auch in anderen Ländern auf dem Globus sind die Emmert-Ambulanzen aus Lingen unterwegs.

Der Erfolg des Unternehmens hat viel mit der Biografie des Chefs zu tun. Der 64-Jährige wuchs als „Russlanddeutscher“ in Kirgisistan an der Grenze zu China auf. Dorthin waren seine Eltern unter der Stalin-Herrschaft deportiert worden. 1990 siedelte die Familie zusammen mit vielen anderen ins Emsland um. Alexander Emmert kam nicht mit leeren Händen. Er hatte Maschinenbau studiert und ein Diplom in der Tasche.

Diplom nachträglich anerkennen lassen

Das nutzte ihm in Deutschland aber zunächst nichts, weil es nicht anerkannt wurde. Entmutigen ließ sich Emmert dadurch nicht. Er belegte an der Hochschule in Osnabrück einen Lehrgang, um sich das Diplom anerkennen zu lassen – mit Erfolg.

Der feste Wille, sich in Deutschland eine Existenz aufzubauen, stand immer noch. Die hatte zunächst nichts mit Fahrzeugbau zu tun, aber viel mit Handel. Die Mangelwirtschaft in Russland kannte Emmert gut. Also baute er von einem kleinen Büro in der Lingener Sturmstraße hinter dem Rathaus einen Import-Export-Handel auf. Holz, T-Shirts, Schuhe: Emmert handelte mit allem Möglichen.

Per Zufall lernte er dabei jemanden bei VW in Wolfsburg kennen, verbunden mit der Aufgabe, ein Netz von Händlern aufzubauen, um VW-Nutzfahrzeuge nach Russland zu exportieren. „Das sind so Wendungen im Leben“, beschreibt Emmerts Tochter Maria Bölter-Emmert diesen ersten Kontakt zum Fahrzeugbau, der ihren Vater nicht mehr losließ. Die 40-Jährige hat Internationales Wirtschaftsrecht studiert. Sie ist im Unternehmen für den Bereich Marketing und Vertrieb verantwortlich.

Zwei Dutzend Mitarbeiter

Mit einem Mitarbeiter fing Emmert Anfang der 1990er-Jahre an, heute sind es 24 Handwerker: Spezialisten, Allrounder, Alleskönner rund ums Fahrzeug und sein Innenleben, von den Sitzen bis zur Elektronik. Dazu gehört auch die Familie. Seine Frau Rosa sowie die Töchter Maria und Natalie. Letztere arbeitet in der Buchhaltung und ihr Mann Alexander Arnold in der Konstruktion.

Alexander Emmert ist ein Tüftler. Er versteht sich als Verbindungsglied zwischen ihnen allen im Unternehmen, den Elektroinstallateuren, Mechatronikern, Sattlern, Tischlern und Metallbauern. „Jedes Fahrzeug besteht aus sehr viel Handarbeit“, sagt Maria Bölter-Emmert. Und Detailversessenheit. Nichts scheint unmöglich bei Alexander Emmert und seinem Team.

Ein Beispiel ist der „Emmert Globe 6000“, über den es einen Testbericht in der Maiausgabe des „Explorer“-Magazins gibt. Der 15-Tonner mit 285 PS von Mercedes ist mit allem ausgestattet, was Mobilität und Komfort auch bei eisigen Temperaturen gewährleistet. 3,70 Meter hoch ist das Mobil und das Innere ein „Raumwunder“, so das Magazin, mit Sitzgruppe für sechs Personen, Küche und Bad sowie jeder Menge Technik zur Strom- und Wärmeversorgung. Die meisten Einzelteile werden bei Emmert selbst angefertigt, auch die Möbelstücke werden selbst gebaut. Da ist nichts von der Stange, viel aber Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes. Alle Gewerke, die Emmert für seine Fahrzeuge benötigt, befinden sich bei ihm unter dem Hallendach.

Firma profitiert vom Trend zur Individualität

Ein solches Expeditionsfahrzeug hat natürlich seinen Preis. „Ab 350000 Euro“, erläutert Bölter-Emmert. Kunden kämen aus ganz Deutschland, berichtet sie. „Es gibt einen Trend zur Individualität“, antwortet Bölter-Emmert auf die Frage nach den Gründen für einen Kunden, sich bei entsprechenden finanziellen Möglichkeiten dieses Besondere zu leisten. „Style and Adventure“, heißt dieses zweite Standbein bei Emmert neben „Rescue and Care“. Es umfasst Produkte wie die Expeditionsfahrzeuge, aber auch Sonderanfertigungen. Da kann sich auch schon mal eine Mercedes-G-Klasse in eine Stretchlimousine verwandeln. Der Markt beim Spezialfahrzeugbau ist hart umkämpft. Emmert ist nicht der Einzige, der sich hier dem Wettbewerb stellen muss. Durch den Bereich „Style and Adventure“ hat er sich eine weitere Möglichkeit eröffnet, den Nachweis des Besonderen zu erbringen – ob in der Wüste oder in der Arktis.

Josef Schnittker weiß das alles. Und macht sich mit seinen Fliesen im Expeditionsfahrzeug weiter ans Werk.