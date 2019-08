IFA will Umsatzflaute in der Unterhaltungselektronik trotzen MEC öffnen

QLED 8K Fernseher von Samsung auf der IFA: vorgestellt. Der Markt für Unterhaltungselektronik verzeichnet weiter teils kräftige Umsatzrückgänge. Foto: Jörg Carstensen

Berlin. Die Technikmesse IFA in Berlin will sich in Zeiten sinkender Umsätze in der Unterhaltungselektronik als wichtiger Wachstums- und Innovationsmotor der Branche unter Beweis stellen.