Opel-Chef will Comeback in Russland MEC öffnen

Der Grandland SUV, dessen Produktion schrittweise vom französischen Sochaux nach Thüringen verlagert werde, soll demnächst auf dem russischen Markt verkauft werden. Foto: Opel Automobile GmbH, Wierdemann/Opel Automobile GmbH/dpa

Eisenach. Die Entwicklung des Opel-Werks in Eisenach glich in der Vergangenheit einer Achterbahnfahrt. In den letzten Jahren grassierte sogar die Angst, die Kleinwagenfabrik könnte geschlossen werden. Nun versucht Opel einen Neustart.