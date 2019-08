Windkraftanlagen stehen im Morgenlicht unter einem dunklen Wolkenstreifen. Foto: Carsten Rehder

Essen. Sonne und Wind verdrängen immer mehr die fossilen Energien bei der Stromerzeugung. In diesem Sommer wurde besonders wenig Braun- und Steinkohle in deutschen Kraftwerken verbrannt. Das lag auch an einer Überraschung bei Gas.