Möbelbranche: Keine Besserung in Sicht

Die Umsätze in der Möbelbranche gehen zurück - gerade im Bereich der Wohnmöbel. Foto: Oliver Berg/dpa

Köln. Angespannt, aber nicht durchweg schlecht, so fasst Jan Kurth, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM), die aktuelle Lage in der Branche zusammen. Der zweite Hitzesommer in Folge macht Herstellern und Handel zu schaffen, hinzu kommt ein zunehmendes Onlinegeschäft sowie eine negativere Einschätzung des Exportgeschäfts. Wie kann die Industrie punkten? Ein Kommentar.