Köln. Angespannt, aber nicht durchweg schlecht, so fasst Jan Kurth, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM), die aktuelle Lage in der Branche zusammen. Der zweite Hitzesommer in Folge macht Herstellern und Handel zu schaffen, hinzu kommt ein zunehmendes Onlinegeschäft sowie eine negativere Einschätzung des Exportgeschäfts. Punkten will die Industrie künftig mit einem neuen Label „Made in Germany“, das noch in diesem Jahr auf die Fläche kommen soll.

Im ersten Halbjahr 2019 lag der Branchenumsatz bislang bei rund 8,9 Milliarden Euro und damit 1,8 Prozent unter Vorjahresniveau. „Nach den Einbußen im vergangenen Jahr haben die Unternehmen mehr erwartet“, sagte Jan Kurth im Zuge der Vorstellung der Wirtschaftszahlen am Dienstag in Köln.

„Je näher der Kauf in die Kategorie einer Investitionsentscheidung fällt – wie bei einer Küche –, desto besser ist die Lage. Je näher er in den Bereich Konsum geht, desto schlechter.“

Das spiegeln auch die Zahlen wider: Der größte Umsatzanteil der Branche entfällt mit 2,5 Milliarden Euro auf Küchenmöbelhersteller. Sie verbuchen ein leichtes Plus verbuchten, wobei laut Lucas Heumann, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Küchenmöbelindustrie (VdDK), die Entwicklung im Auslandsgeschäfts deutlich besser ausgefallen ist als im Inlandsgeschäft. Ebenso im Plus liegt die Büromöbelindustrie mit 1,1 Milliarden (+1,6 Prozent) oder Hersteller von Laden- und Objektmöbeln, die im Umsatz auf 910 Millionen Euro zulegten. Schlechter da steht die Polstermöbelindustrie, Hersteller sonstiger Möbel wie Wohnmöbel und Matratzenhersteller.

Bedeutung des E-Commerce nimmt zu

„Da die heimische Industrie nahezu zwei Drittel ihrer Umsätze im Inland mache, spiegelt die aktuelle Branchenentwicklung sich im deutschen Möbelhandel wider, der insbesondere auf der Großfläche geprägt ist von Frequenzrückgängen“, so Kurth. Hier haben sich Umsätze auch ins Internet verlagert. Allein die Handelsumsätze mit Wohnraumausstattung im Netz hatte das Handelsforschungsinstitut EHI jüngst mit 4,24 Milliarden Euro beziffert. Kurth:

„In den nächsten fünf Jahren halten wir einen Onlineanteil des Branchenumsatzes von 25 Prozent für realistisch.“

Das sei fast eine Verdopplung des Status quo.



Viele deutsche Hersteller würden heute schon an Onlinehändler liefern. Allerdings vor allem an sogenannte „Pure Player“, also jene, die ausschließlich online unterwegs sind, weniger an stationäre Händler, die auch online verkaufen. Darin sieht der VDM-Geschäftsführer jedoch auch Vorteile für die Industrie: Hersteller sind als Marke besser erkennbar. „Das ist eine Chance. Die Zahl derer, die der Kunde als Marke kennt, ist überschaubar.“

Branche baut trotz Unsicherheiten Stellen auf

Eine Vermarktung online würde jedoch auch einen großen Satz digitaler Produktdaten voraussetzen – und hier hakt es bei den meisten Herstellern, so der VDM-Geschäftsführer. Entsprechend seien Anpassungen nötig. „Hersteller müssen den gesamten Prozess von der Produktentwicklung bis hin zur Vermarktung digital denken.“ Hier sieht Kurth jedoch größere Investitionsausgaben als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.

Trotz der aktuell schwierigen Lage hat die deutsche Möbelindustrie im vergangenen Jahr insgesamt geringfügig Stellen aufgebaut. Rund 84.690 Frauen und Männer sind aktuell in 477 Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitern beschäftigt. Mit einer weiteren Konsolidierung in der Branche rechnet Kurth nicht. Immerhin: Allein in den vergangenen neun Jahren haben sich 57 Unternehmen dieser Größenordnung aus dem Markt verabschiedet. Diese Bereinigung des Marktes hat für den Geschäftsführer jedoch dazu geführt, dass die verbliebenen Firmen wettbewerbsfähig seien.

„Die Konsolidierung hat auch den Preisdruck etwas aus dem Markt genommen.“

Extreme Preisnachlässe, wie man sie in der Vergangenheit gesehen hat, würden zurückgehen.



Exporte nach Russland und in die USA boomen

Dass der Arbeitsmarkt trotz der für die Hersteller enttäuschenden Zahlen stabil bleibt, hängt laut VDM vor allem am noch stabilen Exportgeschäft, das Unternehmen jedoch zunehmend negativ einschätzen. Ware im Wert von rund 5,7 Milliarden Euro ist im ersten Halbjahr direkt oder über Vertriebsgesellschaften ins Ausland gegangen. Insbesondere gut entwickelt haben sich die Auslandsmärkte USA und Russland, so Kurth.

„Die USA sind mittlerweile unser siebt-wichtigster Exportmarkt. Russland findet zurück zu alter Stärke.“

Die Ausfuhren nach China hingegen liegen deutlich im Minus. „Nach unserer Einschätzung drücken aufgrund der Handelsbeschränkungen mit den USA mehr heimische Produkte auf den chinesischen Markt, was Importe abschwächt“, so der VDM-Geschäftsführer. Dennoch bleibe China ein wichtiger Markt. „Wir hoffen, dass dies nur eine Momentaufnahme ist.“

Was die Möbelimporte angeht, so kommt weiterhin fast jedes vierte in Deutschland verkaufte Möbelstücke aus Polen – auch wenn die Zahlen zurückgehen. Und allein auf die drei wichtigsten Importländer – Polen, Tschechien und China – entfallen mehr als 55 Prozent der Waren.

"Made in Germany"-Zertifikat kommt

Um sich künftig noch stärker vom Wettbewerb absetzen zu können, ist ein „Made in Germany“-Siegel für die Möbelindustrie geplant. Noch in diesem Jahr sollen die ersten Hersteller zertifiziert werden, stellte Kurth in Aussicht. Die Auditierung erfolgt extern, betonte er.

„Hier sehen wir eine große Chance für die deutschen Möbelhersteller, sinkenden Umsatzzahlen entgegenzuwirken.“

Produktentwicklung, Produktion und Qualitätskontrolle müssten in Deutschland sein, um sich für das Siegel zu qualifizieren. Die Zertifizierung ebenso wie ein Beitritt zum Klimapakt der Deutschen Gütergemeinschaft Möbel (DGM) passen für den Verbandschef auch in die Zeit. Der Verbraucher beschäftige sich immer stärker damit, woher gekaufte Dinge stammen und wie sie produziert wurden.



Jahresabschluss mit 2 Prozent im Minus?

Und wie sieht es mit der weiteren Entwicklung der Branche im Gesamtjahresverlauf aus? „Wir gehen nicht davon aus, dass die Umsätze im zweiten Halbjahr weiter sinken werden“, stellt Jan Kurth in Aussicht. Zwischen 1,5 und 2 Prozent sieht er das Defizit am Jahresende. „Eine allmähliche Abkühlung der Bautätigkeit dürfte sich in den kommenden Monaten zunehmend hemmend auf die Möbelnachfrage auswirken. Hinzu kommt die Verbraucherstimmung, die eine Delle bekommt.

Auch Lucas Heumann, Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Küchenmöbelindustrie (VdDK) geht von einer weiteren, geringfügigen Abschwächung der Konjunktur aus. „Das schließen wir aus der Entwicklung der Auftragseingänge, die regelmäßig die Umsatzentwicklung vorwegnehmen.“

Auswirkungen auf die Beschäftigten hat das laut Heumann jedoch nicht. Im Gegenteil: Heumann:

„Im Küchenmöbelsektor wurden im Jahr 2019 6,6 Prozent mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt als im Vorjahr.“

Für den VdDK-Geschäftsführer dürfte die Abschwächung der Konjunktur daher nur eine Verschnaufpause sein – mittel- und langfristig sieht der Verband weitere Wachstumschancen.