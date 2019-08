Containerschiffe werden im Hamburger Hafen bei untergehender Sonne abgefertigt. Foto: Axel Heimken

München. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August stärker als erwartet eingetrübt. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 1,5 Punkte auf 94,3 Zähler, wie das Forschungsinstitut am Montag in München mitteilte.