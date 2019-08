KKR hält jetzt über 40 Prozent der Anteile an Axel Springer MEC öffnen

Der Haupsitz der Axel Springer SE in Berlin. Foto: Michael Kappeler

Berlin. Der US-Investor KKR hat sich insgesamt etwa 42,5 Prozent der Anteile am Medienkonzern Axel Springer gesichert. Das teilte der Finanzinvestor am Montag mit. Das freiwillige Übernahmeangebot war am 21. August abgelaufen.