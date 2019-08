Im Vergleich zur „Missernte“ im vergangenen Jahr könnte das Ertragsniveau der Bauern wieder leicht steigen. Foto: Henning Kaiser/Archiv

Berlin. Die extreme Dürre von 2018 steckt vielen betroffenen Bauern noch in den Knochen und in den Bilanzen. Auch in diesem Jahr waren die Bedingungen schwierig - das zeigt auch die Erntebilanz des Bauernverbandes.