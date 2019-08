Wegen des Verdachts auf Menschenhandel haben Bundespolizei und Zoll mit rund 1900 Beamten seit dem frühen Mittwochmorgen über 100 Wohnungen und Geschäfte in Berlin durchsucht. Foto: Fredrik von Erichsen/Symbolbild

Berlin. Wegen illegaler Beschäftigung am Bau haben Bundespolizei und Zoll am Mittwoch mit 1900 Beamten mehr als 100 Wohnungen und Geschäfte in Berlin sowie in Brandenburg und Sachsen-Anhalt durchsucht.