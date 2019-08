Nicht über den Tisch ziehen lassen

Eine Frau lässt sich in einer Bankfiliale am Schalter Bargeld auszahlen. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes dürfen Banken Gebühren fürs Geldabheben nicht in beliebiger Höhe verlangen. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Osnabrück. Gebühren für TAN-Listen, fürs Geldabheben am Schalter oder das Ausdrucken von Kontoauszügen – manche Geldhäuser werden erstaunlich kreativ, wenn es darum geht, an das Geld ihrer Kunden zu gelangen. Hier beweisen die Institute einen Einfallsreichtum, den sie in Sachen Digitalisierung lange Zeit haben vermissen lassen. Kein Wunder, dass das beim Kunden zu Ärger führt.