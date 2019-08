Oldenburg. Am Freitag trifft sich die Schifffahrtswirtschaft zum „29. Niedersächsischen Hafentag“ in Wilhelmshaven. Auf die Frage, wie es um die neun Häfen 2019 bestellt ist, sagt Timo Schön, Geschäftsführer der Marketinggesellschaft „Seaports of Niedersachsen": "Für die meisten Standorte sieht es sehr rosig aus. Unter dem Strich sind wir mit dem ersten Halbjahr sehr zufrieden“. Doch es gibt Herausforderungen.

Herr Schön, wie steht es um die Niedersächsischen Häfen in 2019?

Die Zahlen werden traditionell am Hafentag verkündet. Ohne zu viel zu verraten, kann ich aber sagen: Das erste Halbjahr hat sich im Vergleich zum letzten Jahr sehr gut entwickelt. Für die meisten Standorte sieht es rosig aus! Es gibt sogar Standorte die haben die Zahlen aus dem Rekordjahr 2017 übertroffen.

Bei neun Standorten lässt es sich aber auch nicht vermeiden, dass der ein oder andere den Erwartungen leicht hinterherhinkt. Unter dem Strich sind wir aber für das erste Halbjahr zufrieden.

Mit der schwächelnden Konjunktur und dem bevorstehenden Brexit drohen ordentliche Herausforderungen. Sind die Häfen gewappnet?

In Sachen Brexit haben wir uns von vornherein auf einen Worst Case eingestellt…

Auf den schlimmsten Fall also…

Ja, darauf haben wir uns sowohl von Seiten der Landesregierung als auch von Seiten der Häfen und Hafenunternehmen vorbereitet. Getreu der Devise: Besser wir werden von der Situation positiv überrascht, als anders herum. Das Personal vor Ort ist entsprechend geschult.

Es wurden Pufferflächen geschaffen, das heißt, wenn es einen Rückstau von Waren geben sollte, hätten wir keine Probleme dies abzufangen. Zu welchen Störungen es bei einem Brexit ohne Abkommen aber in welchem Umfang genau kommen wird, ist schwer abzuschätzen.

Und die langfristigen Auswirkungen des Brexits?

Das ist wie Glaskugel lesen, schwer vorherzusagen. Aber wir sehen durchaus auch Chancen für unsere Häfen. Denn es wird durchaus Regionen geben, die nicht ganz so gut vorbereitet sind. Wenn es also zu Verlagerungen von Verkehrswegen kommt, können wir sagen, wir stehen als verlässlicher Partner bereit.

Insgesamt sorgen Brexit, Konjunktur und Handelskrieg natürlich für eine gewisse Ungewissheit. Wie wollen sie sich zum Beispiel für den internationalen Handelskrieg wappnen? Da können sie nur hoffen und Daumen drücken. Die Weltkonjunktur ist als Variable sehr schwer einzuschätzen.



Wie ist die Personalsituation in den Häfen?

Es gibt eine ganze Menge guter Jobs, gemäß Gutachten an die 50.000 in Niedersachsen, direkt in den Häfen oder sie werden den Häfen angeschlossenen Transportketten zugeordnet. Für vakante Stellen ist es tatsächlich nicht immer leicht, qualifiziertes Personal zu finden.

Es ist eine sehr große Herausforderung für uns, junges Personal für die niedersächsischen Standorte zu begeistern. Einem 20-Jährigen klar zu machen, deine Zukunft liegt in einer kleineren Stadt in Niedersachsen und nicht in Hamburg, wo die Großstadt ein entsprechendes Freizeitangebot bietet, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen.



Wir arbeiten an einem Konzept mit der Hafenindustrie und wollen auch die Kommunen mit einbinden, dass wir tatsächlich vermehrt junges Personal nach Niedersachsen bekommen. Niedersachsen hat auch Jungen Menschen viel zu bieten und ist sehr lebenswert.

Aber fallen durch die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung in den Häfen nicht viele Jobs weg?

Die alten Stückgut-Stauer aus den 60er-Jahren, die noch die Säcke auf dem Rücken gebuckelt haben, gibt es in der Form natürlich längst nicht mehr. Die Arbeit in den Häfen hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr gewandelt, es werden immer wieder Aufgabenbereiche verschwinden, dafür entstehen an anderer Stelle neue interessante Aufgaben, ähnliche Folgen wird auch die Digitalisierung haben. Unterm Strich werden Fachkräfte immer Perspektiven in den Häfen haben.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung genau in den Häfen?

Die Tendenz geht zur Automatisierung und Optimierung der Prozesse. Die Digitalisierung bietet den Hafenbetrieben neue Möglichkeiten, beispielsweise im Umschlagssegment, bei den Trackingmethoden, aber auch zur effizienteren Nutzung von Energieressourcen. Es findet momentan ein ganz gewaltiger Sprung statt.

Von der Politik fühlen sich die Häfen ausreichend unterstützt?

Die Landesregierung nimmt das Thema Häfen sehr, sehr ernst. Auf Bundesebene brauchen wir auf jeden Fall ein stärkeres Bekenntnis zum Thema Windenergie, das ist für uns ein ganz großes Thema.

Wir in Niedersachsen haben Standorte die stark im Umschlag von Windkraftkomponenten für On-shore- und auch Off-shore-Technik, oder auch als Basishafen involviert sind. Dies betrifft vor allem Emden und Cuxhaven aber auch Nordenham und Brake. Auch die Energiebranche braucht eine klare Unterstützung, um sich dann zum Standort Niedersachsen zu bekennen.

Im Moment herrscht im Bereich Windenergie einfach zu viel Unsicherheit. Nur verbindliche Zusagen der Politik sorgen für Planungssicherheit.

Die ganze Klimadebatte geht ja auch nicht an den Häfen vorbei…

Als Hafenwirtschaft stehen wir immer wieder im Focus was den Klimaschutz angeht.

Welche Rolle spielen die Häfen bei der Umstellung der Schifffahrt auf klimafreundlichere Antriebe?

Die Reeder kümmern sich um alternative Antriebe, fordern auf der anderen Seite von den Häfen natürlich auch eine entsprechende Versorgungsstruktur, die wir sicherstellen müssen. Auf der anderen Seite gibt es aber kein klares Bekenntnis zu irgendeiner alternativen Antriebsmöglichkeit, die Varianten sind ja vielfältig.

Die einen fahren nur mit Gasöl, die anderen sagen LNG ist der Treibstoff der Zukunft, wieder andere sagen, wir arbeiten mit Scrubbern (Abgasreinigungsanlage für Schiffe; Anm. d. Red.). Dann müssen sie unter Umständen wieder für geschlossene Scrubbersysteme Entsorgungsmöglichkeiten vorhalten in den Häfen. Man kann sich als Hafen nicht auf alles einstellen, man kann nicht auf einen Schlag die ganze Bandbreite abdecken.

Es wäre viel gewonnen, wenn die Schiffe während der Liegezeit im Hafen auf umweltfreundlicheren Landstrom zurückgreifen könnten…

Natürlich wird man künftig zunehmend mit Landstrom arbeiten. Die Häfen arbeiten an entsprechenden technischen Lösungen. Die Problematik liegt momentan unter anderem noch in den Anschlüssen, es gibt verschiedene Systeme. Bei der Versorgung mit Landstrom gibt es noch einiges zu tun.

Als vielversprechender Schiffsantriebsstoff für die Zukunft gilt LNG, Flüssiggas also…

Mittelfristig, denke ich, wird LNG Flüssiggas die Lösung sein. Da müssen wir entsprechend vorbereitet sein. In Emden beispielsweise bereitet man sich auf Ship-To-Ship-Operations vor, das heißt Betankung von einem Seeschiff zum anderen Seeschiff. Andere Standorte in Niedersachsen sind weit vorn im Rennen um den Standort für ein LNG-Terminal.

Wer den Zuschlag für die Förderungen des Bundes bekommt, ist aber noch offen?

Ja, mit Wilhelmshaven und Stade haben wir zwei absolut geeignete Standorte. Gegenüber Brunsbüttel sehe ich uns in der Poleposition was die Voraussetzungen angeht. Und ich bin mir sicher, langfristig gesehen, wird es durchaus Bedarf für zwei Standorte geben. Es geht ja nicht nur um die Betankung von Schiffen mit LNG sondern auch die Abdeckung der deutschen Haushalte mit Gas.

Wie sieht es mit der Hinterland-Anbindung der neun niedersächsischen Häfen aus?

Es wird eifrig daran gearbeitet, die Hinterlandanbindung weiter auszubauen. Wir haben ja jetzt die Elektrifizierung für die Bahn nach Wilhelmshaven die in Angriff genommen wurde und jetzt voranschreitet. Wir haben das Thema A 20, was noch ein bisschen in der Schwebe ist.

Ich sage: Wir brauchen einfach eine eine durchgehende Küstenautobahn. Wir brauchen die Anpassung der Außen-Weser und der Unter-Weser von Brake nach Bremen. Für Brake ist das immens wichtig, gerade bei den Schiffsgrößen die nach Brake kommen, was dem Standort auch noch eine gewisse höhere Flexibilität mit mehr Tiefgang verleiht.

Auch der Oldenburger Hafen ist darauf angewiesen, das vergisst man immer. Es gibt noch viele, viele Projekte wo wir sagen, da müssen wir weiter daran arbeiten, die darf man nicht aus den Augen verlieren.

Ist die Entscheidungsfindung in der Politik zu langsam?

Auf Landesebene sind wir sehr zufrieden, das ist schon wirklich gut. Jetzt mit der neuen Landesregierung in Bremen, müssen wir gucken in welche Richtung das geht. Ich bin mir sicher, dass Niedersachsen und Bremen auch wie in der Vergangenheit weiterhin sehr gut zusammenarbeiten werden.

Auf Bundesebene, dauern die Entscheidungen manchmal ein bisschen arg lange. Man hat eine große Bandbreite an Möglichkeiten beschlossene Projekte noch zu bremsen und rechtlich zu verhindern. Bitte nicht falsch verstehen: Aus Umweltschutzsicht mag das oftmals sinnvoll sein; ich finde das gut, dass man nicht einfach einen Flughafen in ein Naturschutzgebiet setzen kann.

Auf der anderen Seite ist es schon sehr anstrengend, wenn beschlossene und entsprechend untersuchte Projekte mit Ausgleichsflächen etc. dann doch noch wieder ausgebremst werden. Da muss man immer ein gesundes Mittelmaß finden zwischen Umweltschutz und Wirtschaft.