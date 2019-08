Bund muss endlich Geld für Gamesbranche locker machen

Osnabrück. Es ist ärgerlich, wenn die Bundesregierung erst Fördermittel für die Games-Branche zusagt, dann aber nicht bereitstellt. Der Staat sollte Mittel locker machen, damit der Standort nicht noch weiter zurückfällt.

Jedes Jahr im August demonstrieren in Köln Heerscharen von Gamern, dass Videospiele längst zum Massenphänomen und Kulturgut geworden sind. Das scheint inzwischen auch in der Politik angekommen zu sein, immerhin verschaffen sich ranghohe Politiker seit einigen Jahren auf der Gamescom in Köln einen Eindruck von der Gamingbranche und -szene. SPD und Union hatten sich im Koalitionsvertrag sogar auf eine Förderung verständigt. Es wird höchste Zeit, dass sie ihren Worten auch Taten folgen zu lassen.

In Video- und Computerspielen schlummert ein ungeheures wirtschaftliches und technologisches Potenzial und Deutschland läuft Gefahr, den Anschluss zu verlieren. Obwohl digitale Spiele so beliebt sind wie nie zuvor, darbt der Entwicklungsstandort Deutschland seit Jahren. Die Zahl der Beschäftigten sinkt, deutsche Produktionen spielen eine immer geringere Rolle. Das liegt auch daran, dass die Konkurrenz andernorts staatliche Förderung erhält. Warum also hat die Bundesregierung nicht schon die zugesagten 50 Millionen Euro bereitgestellt? Bei einem Bundesetat von 356 Milliarden Euro sind das Peanuts.

Das Geld wäre gut investiert in eine Branche, von der auch klassische Industriezweige profitieren. Die Autoindustrie etwa nutzt beim autonomen Fahren Techniken aus der Gameswelt.