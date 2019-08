Osnabrück. Wie nachhaltig ist Kleidung produziert? Das neue Siegel "Grüner Knopf" soll dem Verbraucher ab September darüber mehr Klarheit geben. Im Vorfeld der Einführung hat es sowohl seitens der Industrie als auch von Nichtregierungsorganisationen Kritik gegeben - unter anderem, weil die Initiative ausschließlich von der deutschen Politik ausgeht. "Der Grüne Knopf ist ein globales Siegel", erwidert Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU), gegenüber unserer Redaktion.

