Anwohner beim Stromnetzausbau mit einbinden

Erdkabel von Amprion werden in Raesfeld (Nordrhein-Westfalen) ausgestellt. In einem Pilotprojekt in Raesfeld verlegt der Stromnetz-Betreiber Amprion im Zuge der Energiewende Erdkabel als Ersatz für alte Hochspannungsleitungen. Foto: Martin Gerten /dpa

Osnabrück. Ohne Stromnetze keine Energiewende – so weit, so bekannt. Die bisherigen Leitungen werden nicht ausreichen, um den Strom aus windreichen Regionen in die Verbrauchszentren im Westen und Süden Deutschlands zu bringen. Wenn bisher nur rund 15 Prozent der benötigten Leitungen gebaut wurden, bringt die gesamte Energiewende ins Stocken.