Lieferengpässe bei Cannabis endlich beseitigen

Osnabrück. Cannabis aus dem Gewächshaus, ganz legal gezüchtet und vertrieben? Was vor wenigen Jahren noch nach den Wunschträumen eines Kiffers geklungen hätte, wird gerade in Schleswig-Holstein Realität - und das ist gut so.

Deutschland hat im vergangenen Jahr offiziell 3,1 Tonnen Cannabisblüten für medizinische Zwecke importiert – fast dreimal so viel wie 2017. Es ist gut, wenn ein Teil des Bedarfs zukünftig aus heimischer, zweifelsfreier Produktion gedeckt werden kann.

Seit gut zwei Jahren ist medizinisches Cannabis in Deutschland auf Rezept erhältlich – zumindest in der Theorie. In der Praxis beklagten Apotheker Lieferengpässe beim Import. Patienten sollten aber nicht gezwungen sein, verbotenerweise selbst Cannabis anzubauen oder sich auf dem Schwarzmarkt einzudecken. Mit Großproduktionen wie in Schleswig-Holstein wird sich die Versorgungslage für Patienten hoffentlich in naher Zukunft verbessern.

Für die weltweiten Hersteller wird der deutsche Markt ohnehin erst dann so richtig interessant werden, wenn die Droge auch für den Genuss freigegeben wird, wie etwa in Kanada. Dort hatte die Legalisierung einen wahren Börsenhype ausgelöst. Während den Konsumenten der süße Duft des Krauts in die Nase stieg, witterten Investoren ein Milliardengeschäft. In Deutschland stehen die Zeichen allerdings nicht auf Legalisierung.