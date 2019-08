Osnabrück. Die Insolvenz des Haller Modekonzerns Gerry Weber beschäftigt die Staatsanwaltschaft Bielefeld. Gegen den ehemaligen Konzernchef Ralf Weber wurde Anzeige wegen Insolvenzverschleppung gestellt. Weber weist den Vorwurf gegenüber unserer Redaktion zurück.

Hat der ehemalige Gerry-Weber-Chef Ralf Weber die Insolvenz des Familienunternehmens verzögert? Ein Kleinanleger hat gegen ihn Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld gestellt. Den Vorwurf der Insolvenzverschleppung weist Weber im Gespräch mit unserer Redaktion zurück:

„Als deutlich wurde, dass das Unternehmen Probleme bei der Rückzahlung der Schuldscheine bekommen könnte, haben wir uns seitens des Vorstands und des Aufsichtsrats umfangreich beraten lassen. Auch die Adhoc-Meldungen sind börsenkonform rausgegangen.“

Bei der Gerry Weber AG ist bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Bielefeld ein Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren eingeleitet hat, sagte ein Sprecher auf Anfrage. Das Unternehmen kooperiere mit der Staatsanwaltschaft in Bezug auf die Ermittlungen.

Kontakt mit ihm aufgenommen habe man seitens der Gerry Weber AG bislang nicht, so Ralf Weber, der Ende Oktober vergangenen Jahres aus seinem Amt an der Spitze des Modekonzerns ausschied und in den Aufsichtsrat wechselte. Entsprechend stellte den Insolvenzantrag am 25. Januar dieses Jahres sein Nachfolger und derzeitiger Vorstandschef Johannes Ehling.

Er soll das Amt auch künftig innehaben. Wie am 16. Juli bekanntgegeben wurde, sollen zwei Investoren die Zukunft des einstigen Familienunternehmens sichern. Der Vorstandsmannschaft hätten diese das Vertrauen ausgesprochen, so Ehling damals. Um die Gerry Weber AG in die Zukunft zu führen, soll auf dem aktuellen Sanierungskonzept aufgebaut werden.

Mit einem Insolvenzplan wird Ende September gerechnet, heißt es seitens des Unternehmens. Diesem muss die Gläubigerversammlung zustimmen. „Als bisherige Hauptaktionäre haben mein Vater und ich ein Anrecht darauf, bei der kommenden Gläubigerversammlung dabei zu sein. Den Insolvenzplan werden wir prüfen und uns dazu positionieren“, sagte Weber. Geht es nach dem Unternehmen, soll das Insolvenzverfahren noch im Herbst abgeschlossen sein.

Aktionärsschützer: Erfolgsaussichten gering



Die Aktien sollen dann bei den beiden Investoren Robus Capital und Whitebox liegen. Die aktuellen Aktionäre, darunter Firmengründer Gerhard Weber und sein Sohn Ralf Weber, scheiden als Anteilseigner aus – und gehen leer, wie der Generalbevollmächtigte Christian Gerloff im Juli betonte.

Das dürfte ein Grund sein, warum ein Kleinanleger bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld Anzeige erstattet hat. Dass die Staatsanwaltschaft das Insolvenzverfahren der Gerry Weber AG auch auf Insolvenzverschleppung prüfe, sei Routine, heißt es seitens der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) auf Anfrage. Insofern schade die Anzeige des Anlegers weder dem Verfahren noch helfe sie. Erfolgsaussichten räumt die DSW der Anzeige allerdings wenig ein.