„Titanic"-Werft Harland & Wolff kündigt Insolvenz an

Ein Kran der Werft Harland & Wolff spiegelt sich auf dem Werksgelände in Belfast in einer Wasserlache. Foto: Liam Mcburney/PA Wire

Belfast. Die Werft, in der die legendäre „Titanic“ gebaut wurde, ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen werde noch am Montag Insolvenz beantragen, sagte ein Sprecher von Harland & Wolff in Belfast der Deutschen Presse-Agentur.