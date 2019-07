Osnabrück. Der US-Riese Amazon hat sich vom Buchverkäufer zum Universalhändler und Dienstleister entwickelt. Heute wird im Netz nicht nur fast jeder zweite Euro über das eigene Geschäft oder den Amazon-Marktplatz umgesetzt, das Tech-Unternehmen durchdringt auch mit Services immer stärker den Konsumbereich als Ganzen.

Für den US-Riesen ist Deutschland der größte Auslandsmarkt. Und auch hier ist das Unternehmen längst mehr als ein Universalverkäufer, der rund 17 Millionen Prime-Kunden Päckchen in Rekordzeit und Versandkostenfrei nach Hause liefern lässt. Der virtuelle Assistent Alexa hält im eigenen Bluetooth-Lautsprecher Amazon Echo ebenso wie in Haushaltsgeräten verbaut Einzug den in die Haushalte und steuert den Alltag. Auch Automobilhersteller planen eine Integration. Amazon ist aber auch Cloud-Dienstleister und Serienproduzent. Wie stark nimmt das Unternehmen heute Einfluss?



Im Handel

Das Institut für Handelsforschung (IFH) in Köln ist dieser Frage in seiner Studie „Amazonisierung des Konsums“ nachgegangen. Das Fazit: Nicht nur rund 46 Prozent aller Online-Umsätze in Deutschland werden heute über den eigenen Amazon-Handel und den Marketplace gemacht, einem weiteren großen Teil der Umsätze im Netz geht eine Recherche beim Onlineriesen voraus, um sich über das Produkt, Preise, Kundenbewertungen oder Marken zu informieren. Bei Onlinekäufen sind es im Schnitt 60 Prozent, bei stationären 27 Prozent der Käufe. Damit ist Amazon nicht nur Händler, sondern auch Informationsquelle – eine Tatsache, die der Mittelstand in seinen Strategien berücksichtigen muss.

Diese Marktmacht des US-Riesen spiegelt sich auch in der Anzahl der Bestellungen wider. Im vergangenen Jahr waren es laut Auswertung der IFH-Studie im Durchschnitt 41 pro Amazon-Kunde – vor fünf Jahren lag diese Zahl nur halb so hoch. Wer „Prime“-Kunde ist, bestellt sogar noch häufiger, im Schnitt 61 Mal pro Jahr. Im Jahr zuvor waren es noch 27 Mal.

Mit der steigenden Zahl der Bestellungen reduziert sich jedoch zeitgleich der Warenkorb. Für das IFH ein weiteres Zeichen dafür, wie tief Amazon im Alltag verankert ist: Der Trend weggeht von Sammelbestellungen hin zur „Bedarfsdeckung“. Der Kunde bestellt immer dann, wenn er ein Produkt benötigt.

Allerdings: Die Marktmacht Amazons ist nicht in jedem Produktsegment gleich ausgeprägt. Einer Untersuchung von Payback, der Universität Sankt Gallen sowie den Handelsberatern Etribes und Factor-A zeigt, dass das Unternehmen in seinem Ursprungssegment Bücher immer noch sehr stark aufgestellt – nicht nur mit Blick auf den Onlinehandel, sondern bezogen auf den Gesamtmarkt. Fast jeder fünfte Euro, der in Deutschland für Bücher ausgegeben werde, gehe über die virtuelle Ladentheke des Onlineriesen. Im Segment Elektronik und Computer wird Amazon ein Marktanteil von 16,2 Prozent zugeschrieben. Deutlich weniger sind es im Bereich Kleidung (1 Prozent).

Und wie sieht es außerhalb Europas und den USA aus? Da hält sich die Marktmacht Amazons in Grenzen. In Asien spielen Alibaba und JD.com eine große Rolle, in Japan ist Rakuten stark. Aus China hat Amazon gar seinen Rückzug angekündigt.

Als Cloud-Dienstleister

Mit knapp 26 Milliarden Dollar macht Amazon mit dem Cloud-Geschäft mehr Umsatz als Fast-Food-Riese McDonalds (weltweit 21 Milliarden Dollar Umsatz). Und das Geschäft wächst, im vergangenen Jahr um 47 Prozent. Mit einem Marktanteil – gemessen an den Einnahmen – von 32 Prozent, ist Amazon Web Services (AWS), wenn es um Speicherplatz im Netz geht, unangefochten die Nummer Eins.

Und durchdringt sämtliche Bereiche: Im Handel arbeiten einer IFH-Studie zufolge 52 Prozent der Top-Online-Shops mit dem Dienst. Auch der Zimmervermieter Airbnb, der Streamingdienst Netflix oder Netzwerk Pinterest nutzen Server des Amazon-Cloud-Dienstes AWS. Selbst im Automobilsektor ist AWS vertreten: Der Wolfsburger Automobilkonzern Volkswagen kooperiert mit Amazon. Die Daten aller Maschinen, Anlagen und Systeme aus weltweit allen 122 Fabriken will der Konzern künftig in einer „Industrie-Cloud“ zusammenführen. Und selbst die Bundespolizei nutzt den Amazon-Dienst zur Speicherung von Fotos der Körperkameras, mit denen Polizisten künftig ausgerüstet werden sollen. Ein Vorgehen, das Bundesdatenschutzbeauftragter Ulrich Kelber bereits kritisiert hat.

Im Paketgeschäft

In Deutschland spielt es noch keine Rolle, in den USA ist das anders. Hier liefert Amazon fast die Hälfte seiner Pakete selbst aus, wie eine Datenauswertung des US-Mediums Axios zeigt. Demnach befördert Amazon etwa 48 Prozent seiner Sendungen selbst, knapp 33 Prozent übernimmt die US Post, 16,5 Prozent UPS und 1,5 Prozent soll Fedex noch befördern. Die Daten stammen aus der Überwachung mehrere Millionen Amazon-Paketnummer. Das US-Unternehmen bestreitet die Genauigkeit der Zahlen ohne nähere Angaben.

Eine ähnliche Entwicklung im Paketmarkt könnte es in den nächsten Jahren auch in Deutschland geben – die bundesweiten Verteilzentren sind ein erster Schritt in diese Richtung. Schon heute fürchten etablierte Zusteller um Marktanteile: In 20 Städten kooperiert das US-Unternehmen mit kleinen und mittelständischen Unternehmen wie Interkep und DHS. Auf dem Briefkopf ist dennoch ein Logo „Amazon Logistics“ zu sehen, auch wenn kein Amazon-Mitarbeiter ausliefert.