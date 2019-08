Osnabrück. Die Insolvenzen des Haller Modeherstellers Gerry Weber und der Fluggesellschaft Germania gehören zu den Top-Ten der Großinsolvenzen im ersten Halbjahr 2019. Unter den bundesweit bekanntesten, wenn auch nicht größten Insolvenzunternehmen ist neben dem Taschenhersteller Bree mit Leysieffer auch eine Osnabrücker Traditionsfirma. Insgesamt bleibt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen jedoch rückläufig.

Molestiae aut labore et natus. Vitae totam placeat non. Eos est et aut cumque doloremque ullam suscipit. Nam voluptates commodi fugit. Molestiae amet amet eos sequi aut. Voluptate quam voluptas repellendus repellat eum deserunt sit.