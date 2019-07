Der Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst

Frankfurt/Main. Der Dax hat sich zum Wochenausklang etwas von seinem Kursrutsch am Donnerstag erholt. Der deutsche Leitindex notierte im frühen Handel 0,11 Prozent höher bei 12.375,50 Punkten. In der zu Ende gehenden Börsenwoche zeichnet sich aber für das Börsenbarometer immerhin noch ein Plus von rund einem Prozent ab.