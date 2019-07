VW: Krise nicht ausgestanden

Osnabrück. Der Volkswagen-Konzern hat trotz der Krisenstimmung in der Autobranche im zweiten Quartal ein überraschend gutes Ergebnis eingefahren. Die Sportwagentochter Porsche und auch die Kernmarke VW haben ihre Ergebnisse gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Ist das die Wende? Ein Kommentar.

So positiv die Gewinnsteigerung des VW-Konzerns bei den Marken VW und Porsche auch ist, das heißt nicht, dass der Wolfsburger Autobauer die Branchenkrise überstanden hat. Die Dieselaffäre ist noch nicht ausgestanden. Hinzu kommen der rückläufige Weltmarkt und eine enorme finanzielle Belastung durch die Umstellung auf Elektromobilität. Und wie sich letzterer Markt entwickelt, ist noch nicht abschließend geklärt. Sind E-Autos das Patentrezept für die Zukunft der Mobilität? Das Fragezeichen sollte erlaubt sein: Die CO2-Bilanz mag zwar ab Inbetriebnahme des Fahrzeugs unter der von Verbrennungsmotoren liegen. Betrachtet man die gesamte Prozesskette, sieht das jedoch anders aus. Und auch ein Recycling der Altbatterien ist noch nicht geklärt.

VW ist aber nicht der einzige Automobilkonzern im Umbruch. Die gesamte Branche steht wirtschaftlich unter Druck, sodass Kooperationen, wie sie Autobauer schon heute beim Thema autonomes Fahren oder Carsharing eingehen, in Zukunft verstärkt nötig sein werden.

In den Hintergrund rückt in der Diskussion derweil die Konkurrenz aus China. Noch tun sich Marken schwer, im Westen Fuß zu fassen. Borgward, jetzt unter chinesischer Kontrolle, hat erst jüngst den Bau eines Werks in Bremen abgesagt. Aber andere werden es auch versuchen, und das könnte die etablierten Player Marktanteile kosten.