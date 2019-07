Der Umsatz von BASF ging im zweiten Quartal um vier Prozent zurück. Foto: Andreas Arnold

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF rechnet mit anhaltend schwierigen Zeiten. „Die weltweiten Risiken haben in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen“, sagte Vorstandschef Martin Brudermüller am Donnerstag am Unternehmensstandort Ludwigshafen.