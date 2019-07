Für das Online-Netzwerk ist eine Milliarden-Strafe in der bisher genannten Größenordnung leicht zu verdauen. Foto: Richard Drew/AP/dpa

Menlo Park. Bisher perlte jeder Datenschutz-Ärger an Facebook ab - so gab es auch im Skandal um Cambridge Analytica keine Einbrüche. Frische Zahlen werden nun zeigen, ob das so bleibt. Zudem werden neue Details zur US-Milliardenstrafe im Zusammenhang mit dem Skandals erwartet.