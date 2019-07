Dax im Plus - Anleger bleiben zuversichtlich MEC öffnen

Der Handelssaal der Börse in Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst

Frankfurt/Main. Die gute Stimmung an den internationalen Aktienmärkten hat den Dax am Mittwoch im Plus gehalten. Der deutsche Leitindex rückte im frühen Handel um 0,12 Prozent auf 12.506,05 Punkte vor.