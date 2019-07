Ein Zug fährt bei Osnabrück über eine alte Brücke, die mit Stahlbetonelementen erneuert wird. Foto: Friso Gentsch

Berlin. Viele Bahnbrücken in Deutschland sind nicht mehr gut in Schuss. Sie zu sanieren, ist aufwendig - und durch den Bauboom noch deutlich teuerer als zunächst geplant. Die Grünen sehen den Verkehrsminister in der Pflicht.