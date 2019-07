Verbraucher honoriert fairen Handel

Osnabrück. Der Umsatz mit fair gehandelten Produkten steigt. Das Potenzial hat auch insbesondere der Lebensmitteleinzelhandel erkannt. Ein Kommentar.

Wer früher im Weltladen fair gehandelte Produkte einkaufte, hatte ganz schnell den Stempel „Weltverbesserer“. Diese Zeiten haben sich gewandelt, inzwischen ist Fairtrade in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das nachhaltige Wirtschaften passt zum gesellschaftlichen Zeitgeist – und das wiederum macht Produkte mit entsprechenden Siegeln attraktiv. Das haben auch Supermärkte und Discounter längst erkannt, was Produkte aus fairem Handel wie Banane, Kaffee, Zucker & Co. einem breiten Publikum leicht zugänglich macht.

Das wiederum birgt allerdings auch eine Gefahr: Der Preisdruck im Lebensmitteleinzelhandel ist hoch. Fair gehandelte Produkte dürfen hier nicht in die Mühlen geraten. Das würde den Gedanken fairer Preise konterkarieren und wie so oft in der Lebensmittelbranche das schwächste Glied der Wertschöpfungskette treffen: den Erzeuger. Dabei soll Fairtrade gerade ihn unterstützen und ihm einen fairen, die Produktionskosten deckenden Preis zusichern.

Für dieses Versprechen ist ein Teil der Bevölkerung heute bereit, etwas mehr zu zahlen als für Konkurrenzprodukte. Der Kunde schaut bewusster hin, was er kauft. Und das gilt nicht nur, wenn ein Fairtrade-Logo das Produkt ziert, sondern auch dann, wenn Marken wie Berchtesgadener Land Milchbauern einen höheren Milchpreis zahlen.